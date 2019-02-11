Ozanköy’ün zirve yürüyüşü: 1-4

STAT: Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Mert Ercan Bulut, Özal Çağlayan

MORMENEKŞE: Gökhan, Rıdvan, Fetin (Dk.76 Ahmet Sıtkı), Nasuh, Ömer, Gökay, Halil, Mehmet Ali (Dk.55 Mustafa), Emre (Dk.80 Ertan), Mehmet Sakallı, Haşim

OZANKÖY: Feyyaz, Saydam (Dk.60 Yulian), Aytun, Ali, Mustafa, Hasan (Dk.85 Muhammed), Aksel, Bekir, Ersal (Dk.46 Özcan), Lawrance, Gökhan

GOLLER: Dk.41 (P) Gökay (Mormenekşe) – Dk.2 Gökhan, Dk.12 Lawrance, Dk.36 ve Dk.78 Aksel (Ozanköy)

KIRMIZI KART: Dk.79 Ahmet Sıtkı (Mormenekşe)

K-Pet Birinci Lig’in 17’nci haftasında Mormenekşe ile Ozanköy, Cemal Balses Stadı’nda karşılaştı. Rakibini 4-1’lik skorla mağlup eden Ozanköy, üst üste 5’inci galibiyetini alarak haftayı ikinci sırada tamamladı.

Ozanköy’e galibiyeti getiren golleri Gökhan, Lawrence ve Aksel (2) kaydetti. Mormenekşe’nin tek sayısı penaltıdan Gökay’dan geldi. Mormenekşe’de ayrıca Ahmet Sıtkı gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorun ardından Ozanköy puanını 33 yaptı. Mormenekşe ise 16 puanda kaldı.

Ligin 18’nci haftasında Ozanköy, Hamitköy’ü konuk edecek. Mormenekşe ise Mesarya deplasmanına gidecek.