“Öz kızlarına defalarca cinsel tacizde bulundu” iddiası

YENİDÜZEN

Lefkoşa’da 2013 ila Ocak 2017 tarihleri arasında iki öz kızına defalarca cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla isminin baş harfleri M.B.Y olan şahıs tutuklandı. Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre Lefkoşa'da Metropol yolu üzerinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda birinin 17, diğerinin ise 14 yaşında olan çocuklarına ayrı ayrı defalarca cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 43 yaşındaki baba M.B.Y, bu sabah Mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün ek tutukluluk alındı. Üç yılın ardından kızların konuyu annelerine aktarmaları üzerine ortaya çıkan olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.