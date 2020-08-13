Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan gelişmeyi YENİDÜZEN’e değerlendiren Yeşilırmak, mali yapıdan, hayata geçirilmesi hedeflenen birçok projeye ye dikkat çekti. Yeşilırmak, Belediyesi’nin gelirlerinin arttırılmasının önemine değindi.

Fehime ALASYA – Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yenierenköy Belediyesi’nin gelirlerinin arttığını ifade eden Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, belediyenin öz kaynaklarını, devletten alınan katkının çok üzerine çıkarma hedefinde olduğunu anlatarak, yapılan projelerin bunu desteklediğini kaydetti.

Göreve geldiği günden bu yana Belediyenin öz kaynaklarının arttırıldığını ifade eden Yeşilırmak, emlak, temizlik, su ve diğer vergi ödemelerinin arttığını anlattı. Parke tesisi, karavan alanı projesi ile de yeni projelerin hayata geçmek üzere olduğunu anlatan Yeşilırmak, belediye plajı gibi kendi üretimleri ile ciddi gelirleri olacağını anlattı.

Buna paralel su gibi konularda ciddi tasarruflara gidildiğini de belirten Yeşilırmak, giderlerde tasarruf yapıldığını belirterek, girdilerin de buna paralel arttığını kaydetti.

Belediyeye bağlı olan birçok yerin kiralandığını, belediyeye ait döner sermaye olan petrol istasyonunun satışlarının arttırıldığını anlatan Yeşilırmak, “Eskiden kendi kendini çevirmeyen yapılar şimdi gelir getiriyor” dedi.

Karavan alanı ve güney sahiline yapılacak olan bazı projelerle de ileri vadede gelir kaynaklarını arttırmayı hedeflediğini belirten Yeşilırmak, “Öz kaynaklarımız, devletten aldığımız katkının üzerinde olmalı.” dedi.

Bunun zamanla yaşanacağına inancı olduğunu kaydeden Yeşilırmak, yapılan çalışmalarla işleyişin bu yönde görüldüğüne dikkat çekti.

“Ekonomik yapı buna izin vermez”

“Covid-19 ile yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Tedbirli olmalı, sağlık kurallarına uymalıyız. İlk salgın vakalarımızda içe kapanmamızla üstesinden geldik ama şimdi kapanamayız eğer yerel vakalar artarsa bu sağlık kurallarına uymayanların ciddi cezalara çarptırılması çok daha akılcı bir durum diye düşünüyorum”

İkinci dalga ihtimaline karşı yeniden bir kapanmayı ön görmediğini anlatan Yeşilırmak, gerek aile gerek devlet ekonomisinin buna izin vermeyeceğini anlattı. Yeşilırmak; “Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Tedbirli olmalı, sağlık kurallarına uymalıyız. İlk salgın vakalarımızda içe kapanmamızla üstesinden geldik ama açılımla yeniden bunların yaşanacağı çok aşikardı, bundan kaçınılmazdı. Tüm dünyada bunlar yaşanırken bizde de ekonomik olarak tam anlamıyla kapanmak normal değildir.” dedi.

Mart ayında yaşanan salgında kapanma sürecinde hem belediyenin hem de vatandaşın çok zor günler yaşadığını anlatan Yeşilırmak, “Bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerek. Maske, eldiven, sosyal mesafe kuralı ve hijyen çok önemli. Eğer yerel vakalar artarsa bu sağlık kurallarına uymayanların ciddi cezalara çarptırılması çok daha akılcı bir durum diye düşünüyorum.”

“Yerel yönetimlerin önemi anlaşıldı”

“Bu süre içinde tüm kesimler gördü ki yerel yönetimler çok ciddi çaba ortaya koydu ve bu sayede ilk dalgayı atlattık. Salgın döneminde yerel yönetimlere yapılan %25 kesinti çok ağır bir darbeydi. O dönem tahsilâtımız hiç olmadı çünkü vatandaş parasını alamadı. Zaten bebeliye darboğaz içinde kötü durumdaydı, böyle bir dönemde bunun altından kalkma çok zordu.”

Tüm dünyada yerel yönetimlere ciddi önem verildiğini anlatan Yeşilırmak, salgın sürecinde ülkemizde de bunun gün yüzüne çıktığını belirtti.

Yeşilırmak, “Vatandaşın doğumundan ölümüne dek yanında sürekli belediye vardır. Bu örgütsel yapı ne kadar iyi kurulursa verilen hizmet de o kadar iyi olur. Bu süre içinde tüm kesimler gördü ki yerel yönetimler çok ciddi çaba ortaya koydu ve bu sayede ilk dalgayı atlattık. Salgın döneminde yerel yönetimlere yapılan %25 kesinti çok ağır bir darbeydi. O dönem tahsilâtımız hiç olmadı çünkü vatandaş parasını alamadı. Zaten bebeliye darboğaz içinde kötü durumdaydı, böyle bir dönemde bunun altından kalkma çok zordu.

Göreve geldiğimde maaşlar 6 Milyon TL civarındaydı, şimdi 11 Milyon TL oldu. Giderlerimizi de aynı oranda arttırdık. Eğer bunu yapmasaydık çok daha kötü durumda olurduk. 2019-2020’de toplam hayat pahalılığı %35’lerde, bunlar çok ciddi rakamlar. En fazla %5 gelse dedik, bunu hayal bile etmedik. En azından bu dönemde olsun %25’i kesmeyin dedik ama dinletemedik.

Artık kral çıplak; yerel yönetimler ve devlet bağlamında ciddi adımlar atıp birçok reformu hayata geçirmemiz gerek. Bu kaçınılmazdır.” dedi.

“Her şeyi dünyaya uygun modern ve yasalar çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz”

Belediyeye kalıcı değer bırakma hedefinde olduğunu anlatan Yeşilırmak, “Güçlü bir yapı bırakmalı, kaynağı olan bir kasa yaratmalıyız ki bu bölge için güzel işler yapalım. Bu bölgeye çaktığımız her çivi gelişmesi, güzelleşmesi içindir. Şahsi menfaat ve çıkar için değildir.

Bazı adımlarımız çevreye zarar verdiğimiz için eleştiriliyoruz ama böyle bir durum kesinlikle yok. Çevre Dairesi bizim karavan alanımıza keseceği hiçbir ceza olmadı, kusur bulamadılar. Her şeyi dünyaya uygun modern ve yasalar çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız projelerde denizde sahilde beton yok, Girne’de denizi beton dolduruyorlar, kimse sinsi çıkarmıyor. Bu haksızlık.” dedi.

“Vatandaş bizi kucakladı, inandı, sahip çıktı, inandık, başardık”

“Belediyeyi devraldığımda kasada 2 bin TL para vardı, kara kara ne yapacağımı düşünüyordum. Adeta bir enkaz almıştım. Yavaş yavaş ilerleyeceğimizi düşünüyordum ama vatandaş bizi kucakladı, inandı, sahip çıktı ve bunu çok daha hızlı süreçte başardık.”

Belediyenin ilk günkü durumunu da değerlendiren Yeşilırmak özetle şunları ifade etti:

“Belediyeyi devraldığımda kasada 2 bin TL para vardı, kara kara ne yapacağımı düşünüyordum. Adeta bir enkaz almıştım. Yavaş yavaş ilerleyeceğimizi düşünüyordum ama vatandaş bizi kucakladı, inandı, sahip çıktı ve bunu çok daha hızlı süreçte başardık.

Çok ciddi adımlar attık, zaman zaman belediye meclis üyelerim bile bana bazı konularda karşı çıktı ama yılmadım ve başardık.”

“Reform şart…”

“Belediyeler reformu yapılacaksa da çok ciddi kararlar hayata geçirilmeli, dünyayı hatta güneyi örnek alarak bunu başarmalıyız. Bölge olarak da ayrıcalıklar tanınmalı, durum değerlendirmesiyle, ciddi ve gerçekçi adımlar atılmalı.”

Belediyeler reformuna çok ciddi ihtiyaç duyulduğunu anlatan Yeşilırmak, “Bu yapılacaksa da çok ciddi reformlarla hayata geçirilmeli, dünyayı hatta güneyi örnek alarak bunu başarmalıyız. Bölge olarak da ayrıcalıklar tanınmalı, durum değerlendirmesiyle, ciddi ve gerçekçi adımlar atılmalı. Belediyeler reforme edilmeli, bu döngü tam anlamıyla sağlanmalı. Bazı belediyeler kapanacaksa kapanmalı ama bir an önce bu durum ve yapıya müdahale edilmeli. Birisi gelir toparlar, başkası gelir batırır, olan vatandaşa olur, bu artık ortadan kalkmalı. Katkı payı ciddi oranda arttırılmalı, kalkınma ciddi oranda yerel yönetimden olur, merkezi hükümet ile değil.”