Geçtiğimiz hafta Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde adayların açıklanmasının ardından oylama bugün başlayacak ve 31 Mayıs Perşembe tarihine kadar devam edecek. Kategorilerde birinciler yine siz okuyucularımız tarafından belirlenecek. Bu yıl yayınlanan kuponların yanı sıra SMS ile de desteklediğiniz adaya oy verebileceksiniz

Yenidüzen Gazetesi tarafından 21 yıldır gerçekleştirilen ve ülke sporuna önemli bir motivasyon kaynağı olan Yılın Spor Ödülleri’nde oylama başlıyor. Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde belirlenen adaylar arasında birincileri her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız belirleyecek. Bugünden itibaren kupon yayınının yanı sıra yeni düzenleme ile oylamaya eklenen Kısa Mesaj (SMS) oylaması da başlamış durumda.

YENİDÜZEN’de yayınlanan kuponlarla gerçekleştirdiğiniz oylamanın yanı sıra desteklediğiniz adaya Kısa Mesaj ile oy vererek şansını arttırabileceksiniz.

Kupon oylaması

31 Mayıs Perşembe gününe kadar YENİDÜZEN Gazetesi spor sayfalarında yayınlanacak olan kuponlar üzerinde yer alan beş kategori içerisinde en az 1, en fazla beş kategoride, her kategoride tek isim seçilecek şekilde oy kullanabileceksiniz. Adayınızın yanındaki kutuyu işaretlemeniz yeterli olacak. Biriktirdiğiniz kuponları oylama süresince veya oylama tamamlandıktan sonra verilecek ek süre içerisinde Yenidüzen Gazetesi’ne getirerek oy verme işleminizi tamamlayacaksınız. Tamamı boş gönderilecek olan kuponlar ise geçersiz sayılacak.

SMS oylaması

Bu yıl oylamada yeni bir ekleme yapıldı. Kupon oylamasına ek olarak desteklediğiniz adaya SMS ile oy vererek adayınızın şansını arttırabileceksiniz. Adayınızın resminin üzerinde bulunan numarayı 4353’e kısa mesaj göndererek oy kullanma işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Her bir SMS ücreti tüm operatörler için (Turkcell ve Telsim) 2.91 TL / 49 kontördür.

İlk kupon bugün, SMS oylaması başladı

Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri 2017’de beş kategoride belirlenen adaylar için ilk kupon bugün gazeteniz Yenidüzen’de. Aynı zamanda SMS oylaması da başlamış durumda. Her iki oylama da 31 Mayıs 2018 Perşembe gününe kadar devam edecek. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile kategorilerinde birinci olan isimler açıklanacak.

İlk kupon bugünkü gazetenin 42. Sayfasında...