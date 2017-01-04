Geleneksel hale gelmiş Yenidüzen-Deniz Plaza Öykü Yarışması’nın 6.sı başladı. Her yıl artan bir katılımla devam eden Yarışmamız, Deniz Plaza ve Creditwestbank’ın katkılarıyla devam ediyor…

Bu yıl da Yarışmaya iki yaş grubundaki öğrenciler katılabilecek. 9,10,11 ve 12,13,14 yaş olarak iki gruba ayrılan katılımcılarımıza geçen yıldan farklı olarak iki yaş grubunda farklı ikişer konu verilecek ve o konulardan bir veya ikisiyle yarışmada öyküleriyle yer alabilecekler.

9,10,11 yaş grubu konuları;

Yeni bir güne uyandınız… Önünüzde sabahtan akşama değerlendireceğiniz bir zaman dilimi var. O günde neler yaşamayı isterdiniz? Öyküleştirerek anlatınız…

Bir çocuk kitabı yazarı olsanız ve öyküler yazsanız, yazacağınız kitaptaki bir öyküyü bizimle paylaşınız…

12,13,14 yaş grubu konuları;

Bir gazeteci olduğunuzu ve herkesin ilgisini çekebilecek bir haber yakaladığınızı düşününüz. Bu olayı öyküleştirerek anlatınız…

Kendinize 50 yıl sonra okuyacağınız bir mektup yazacak olsanız neler yazardınız? Öyküleştirerek anlatınız…

Öyküler 31 Mart 2017’ye kadar YENİDÜZEN Gazetesi, Organize Sanayi Bölgesi, PK 6/Lefkoşa adresine kapalı zarf içinde iki kopya olarak gönderilecek veya elden ulaştırılabilecek. Öykülerin bir köşesine de isim, yaş, sınıf ve okul adı yazılması gerekirken, öykü sahiplerine ulaşabilmek için de bir telefon numarası yazılması gerekiyor.

Gönderilen öyküler Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Yurdagül Akcansoy, Ayten Deniz ve Tayfun Çağra tarafından Nisan ayı içerisinde değerlendirilip daha sonra açıklanacak bir tarihte ödüller verilecek.

Dereceye girenler için iki grupta da birinci gelenlere Deniz Plaza’dan 500 TL, ikinci gelenlere 350 TL, üçüncü gelenlere de 200 TL’lik hediye çekleri verilecek. Başarı elde eden iki kişiye de 100’er TL’lik hediye çeki verilecek.

Creditwestbank da her iki grupta derece elde edenlere 250’şer TL’lik hesap defteri verecek.

Yarışma Komitesi, bu yıl da Yarışma’ya katılımın yoğun olmasını bekliyor.