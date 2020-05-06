“Oturma izinli İngilizler, ülkeye dönemedi”

Dila ŞİMŞEK

Expats Consultancy Service’in Direktörü, Hukuki Danışman Havva Karabeyaz, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan İngiliz ve İskoçyalı vatandaşların salgın sürecinde yaşadığı sorunları anlattı.

Ülkede yaşayan İngiliz ve İskoçyalı kişilere danışmanlık servisi yapan Karabeyaz, bir nedenle yurtdışına çıkmış ve salgının baş göstermesiyle adaya dönememiş kişilerden kendisine birçok benzeri şikayet ulaştığını kaydetti.

Karabeyaz, yıllardır kuzeyde yaşayan ve burada konut sahibi kişilerden bazılarının, kuzeyde Covid-19 hastalığının ilk tespit edildiği tarih 10 Mart’tan önce sağlık, seyahat gibi nedenlerle memleketlerine gittiklerini, ancak sonrasında dönemediğini söyledi.

“Yıllardır burada yaşayan insanlar dönemedi”

Karabeyaz, danışanlarının şikayetlerini şöyle anlattı: “Birçok danışanım bu konuda mağdur, ancak çekindikleri için bir açıklama yapmak istemiyorlar. Tek istedikleri bir an önce kendi evlerine dönebilmek. Bu kişiler, yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşıyor, burada ev almışlar, kendilerine bir hayat kurmuşlar. Örneğin bir danışanım 2 Mart’ta İngiltere’ye seyahat etti, 12 Mart’ta döneceğini düşünüyordu. 10 Mart’ta hastalığın görülmesiyle, Pegasus sadece KKTC yurttaşı kişileri uçağa kabul etti, İngiliz olan kimseyi kabul etmediler. Halbuki bu insanların oturma izinleri var ve tüm yaşamları burada. Şimdi ise İngiltere’de, yakınlarının evinde kalıyorlar, çünkü kendi evleri burada. Bu insanlar kaç kez bilet aldıysa gelemedi, bir yanlış anlaşılma ve belirsizlik yaşandı”