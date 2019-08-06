“Oturduğumuz evi devretti, polisten öğrendik”

Bir çok kişiye sattığı daireleri sahte vekaletle yeniden şirketi üzerine devrettiği gerekçesi ile tutuklanan Girneli tanınmış iş insanı, zanlı M.E. aleyhindeki şikayetler çığ gibi büyüyor. Olayın basına yansımasının ardından Girne ve bölgesinden polise birçok şikâyet gittiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı mağdurların bir kısmı olayı poliste öğrendiğini, bir kısmı ise Tapu Dairesi’ne başka bir işlem için gittiği esnada öğrendiğini aktardı, yaşadıkları şok ve üzüntüyü belirtti.

DOKTOR BOYSAN KELEŞOĞLU: “BEN DE KIZIM DA OLAYI POLİSTEN ÖĞRENDİK”… Dr. Boysan Keleşoğlu, kızı ve kendine ait toplam iki dairenin ‘sahte imza’ ile zanlı M.E.’nin şirketine devredileceğini polisin kendilerini aradıktan sonra öğrendiklerini ifade etti. Dr. Boysan Keleşoğlu, “Zanlılar tutuklandıktan 1 gün sonra olayı polisin bizi araması ile öğrendik. Kızım da ben de iki dairemizin tapusunu 5 sene önce almıştık. Polise çağrıldık ve kendilerinde emare olan evrakları bize gösterdiler. İmzaları sordular bizim olmadığını belirttik ve gerçeği öğrendik” dedi.

MAĞDUR A.H: “OTURDUĞUMUZ EVİMİZİ DEVRETTİ”… Açık ismini vermek istemeyen bir diğer mağdur, A.H de olayı polisten öğrendiğini söyledi. A.H, “Polis bizi aradı polise gittiğimizde bazı evraklar gösterdiler ve imzaları sordular. İmzaların bize ait olmadığını beyan ettik. Evimizi devrettiğini öğrendik, olay polisin bilgisinde, soruşturmanın devam ettiğini öğrendik.”

Devrim DEMİR

Girne’de Temmuz ayının son günlerinde ortaya çıkan ve daha önce sattığı daireleri ‘Sahte vekalet’le yeniden şirketi adına devrettiği şikayeti üzerine tutuklanan iş insanı M.E. ve ‘suç ortağı’ olduğu iddia edilen S.Ö. aleyhindeki soruşturma derinleştirildi.

Son mahkemelerinde aleyhlerine 7’şer gün daha ek tutukluluk süresi alınan zanlıların soruşturması devam ederken, polise ulaşan şikayet sayının da arttığı ifade ediliyor…

Olayın basına yansıması üzerine polise benzer şekilde 4 ek şikâyet gittiği, zanlıların benzer yöntemle 6 devir teslim işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

18 şüpheli işlem araştırılıyor

18 şüpheli işlemin ise araştırıldığı da elde edilen bilgiler arasında.

YENİDÜZEN’in ulaştığı mağdurların bir kısmı olayı poliste öğrendiğini, bir kısmı ise Tapu Dairesi’ne başka bir işlem için gittiği esnada öğrendiğini aktardı, yaşadıkları şok ve üzüntüyü belirtti.

İş insanı zanlı M.E.’nin tutuklanmasının hemen ardından, polis tarafından tek tek aranan mağdurlar, imza tespiti için karakola gitti.

Mağdurların bir kısmı olayı poliste, bazıları ise başka bir işlem için gittiği Tapu Dairesi’nde öğrendi.

Girne Tapu’da yoğunluk...

Sahte vekâlet olayı ile gündeme gelen İş insanı M.E.’nin aleyhinde şikâyetçi sayısı her gün artarken, Girne ve bölgesinde geniş yankı uyandıran olayın ardından Girne Tapu Dairesi’nde ciddi bir yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

Polis imza karşılaştırması yaptı

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, polise yapılan şikâyetin hemen ardından soruşturma başlatıldı. Şüpheli konumunda mahkeme emri ile tutuklanan M.E. ve suç ortağı olduğu iddia edilen S.Ö., mahkemeye çıkarıldıktan sonra, tespit edilen mağdurlar da polise çağrıldı.

Mağdurlar, gerçeği poliste öğrenirken, dosyalarda bulunan evraklar üzerindeki sahte imzalar ile mağdurların imzaları karşılaştırıldı.

İtiraf var, soruşturma sürüyor…

Şikayetin ardından tutuklanan ve aleyhlerinde 2 Ağustos tarihinde 7’şer gün daha ek tutukluluk alınan zanlılar M.E., ve S.Ö., aleyhindeki soruşturma sürüyor.

Zanlı M.E., polise verdiği ifadesinde söz konusu evraklara sahte imza atıp tasdiklettiğini ve konu daireleri şirketi adına devrettiğini itiraf etti.

Her iki zanlının soruşturmaları sürerken, polis M.E. ve S.Ö.’nün de banka hesaplarını mercek altına aldı.

Mağdurlar ne dedi?

Doktor Boysan Keleşoğlu: “Ben de kızım da olayı poliste öğrendik”

Kızı ve kendisine ait toplam iki dairelerinin sahte imza ile zanlı M.E.’nin şirketine devredileceğini polisin kendilerini aradıktan sonra öğrendiklerini ifade eden Dr. Boysan Keleşoğlu, “Zanlılar tutuklandıktan 1 gün sonra olayı polisin bizi araması ile öğrendik. Kızım da ben de iki dairemizin tapusunu 5 sene önce aldık. Polise çağrıldık ve kendilerinde emare olan evrakları bize gösterdiler. İmzaları sordular bizim olmadığını belirttik ve gerçeği öğrendik” dedi.

A.H: “Oturduğumuz evimizi devretti”

Açık ismini vermek istemeyen bir diğer mağdur, A.H de olayı polisten öğrendiğini söyledi. A.H, “Polis bizi aradı polise gittiğimizde bazı evraklar gösterdiler ve imzaları sordular. İmzaların bize ait olmadığını beyan ettik. Evimizi devrettiğini öğrendik, olay polisin bilgisinde, soruşturmanın devam ettiğini öğrendik.”

Y.K: “Suç duyurusu yaptık”

Başka bir şahsı ziyareti esnasında durumu öğrenmesi üzerine olayı araştırdığını kaydeden bir diğer mağdur Y.K. ise, “Araştırmalarım sonucu iki dairemin başka bir şahıs adına sahte vekalet ile devredildiğini öğrendim. Polise suç duyurusunda bulundum.”dedi.