Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş) dünkü eylemi ile öğrenciler sokaklara döküldü.

Merkezdeki okullara civar köylerden toplu taşıma ile giden birçok öğrenci katılmazken, sınıfların yarısından fazlası eksik olduğu için dersler yapılmadı. Tüm gününü boşa harcayıp derslerden geri kaldığını düşünen öğrencilerin yanında kara kara eve nasıl gideceğini düşünen öğrenciler oldu.

Dün öğrenci ve asker taşımayan Kar-İş, sadece ücretli yolcularına hizmet verdi.

Ulaşım sorununa çözümü ya bir tandık ile gidip gelmekte ya da otostop çekmekte bulan öğrenciler, bir an önce eylemin kalkmasını istedi.

Civar köyden veya uzak bölgelerden gelen kimi öğrenciler ise kendi toplu taşımasına günlük 7 TL’den başlayan taşıma ücreti ödeyip okula gidip dönebildi.

YENİDÜZEN’e konuşan gençler, "Sürünüyoruz" diyerek sitem etti. Kar-İş eylemini değerlendiren öğrencilere göre ‘Otobüsçü haklı, öğrenci mağdur, suçlu devlet’

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Çağrı MUMCU (BEAL): Sabahın köründe okula geldim ama kimse yok

“Grev dolaylı olarak beni de etkiledi. Arkadaşlarım okula gelmedi, sabahın köründen kalkıp geldim ama kimse yok, evde kalıp ders çalışabilirdim. Köylerde olan, Girne ve Mağusa’dan gelen arkadaşlarımız var, onların birçoğu gelmedi. Girne’den gelen bazı arkadaşlarımız ise para ödeyerek, okula gelebildi. Eylemi yapanlar da haklı ancak biz de haklıyız. Bu konuda bir şey yapılmalı”

Melisa ÇAMLI (BEAL): Sınav haftasına 20 gün kaldı, çözüm bulunmalı

“Evimiz yakın olduğu için okula gelebildik. Grev nedeniyle sınıfımdan 25 kişi okula gelmedi. Toplamda 33 kişiyiz. Okulda toplasanız 50 kişi yoktuk. İskele, Mağusa, Erenköy’den gelen var, onlar mağdur oldu gelemedi. Sınıfta yeni konu işlemedik, hatta okulda birçok sınıf ders yapmadı. Grev süresiz olarak belirtildi, en kısa zamanda çözüm bulunmalı, derslerimizden etkileneceğiz, sınav haftasına 20 gün kaldı.”

Seyran KOÇ (HTL): Okulda çoğu dersler yapılmadı. 30 kişilik sınıfta 14 kişiydik…

“Okula, Gönendere’den geliyorum. Sabah 7.30’a kadar Lefkoşa’ya gelecek olan birilerini bekledim, tanıdık birinin arabasına binip okula geldim. Şimdi ise eve nasıl geri döneceğimi düşünüyorum. Tanıdık bulursam döneceğim. Okulda çoğu dersler yapılmadı. 30 kişilik sınıfta 14 kişiydik…”

Dilan KOÇ (HTL): Mağdur olduk

“Ben de aynı durumdayım. Soruna en kısa sürede çözüm bulunmasını istiyorum. Grev nedeniyle mağdur olduk, çoğu arkadaşımız okula gelemedi, derslerimiz yapılmadı.”

Zeynep KARAKAYA(HTL): Otobüsçüler de haklı ama bizim de derslerimizden gidiyor

“Hamitköy’den geliyorum. Normal otobüsle gidiyordum ama bugün okula babamla gelmek zorunda kaldım, babam rahatsızdı, dönüşte de arkadaşımın annesiyle gideceğim. Sınıfta 28 kişiydik normalde, ama bugün yaklaşık on kişi geldi. Ders yapmadık, hocalarımız geldi sadece iki ders yaptık. Son iki derste de tüm okulu serbest bıraktılar. Otobüsçüler de kendi durumunda haklı ama bizim de derslerimizden gidiyor, mağdur oluyoruz. Bir an önce bu duruma bir çözüm bulsunlar, daha fazla mağdur olmayalım.”

Fatoş ÇERÇİ (Atatürk Meslek Lisesi): Öğrenciler için boş bir gün oldu

“Servis olmadığı için sınıfın yarısı yoktu. 30 kişilik sınıfta yarısı yoktu. Birkaç ders yaptık, sonra da tekrar… Son derslerimiz de boş geçti. Yani öğrenciler için boş bir gün oldu. Sınavlara iki buçuk hafta kaldı ve derslerimiz aksadı. İlgililer bir an önce bu durumu çözmeli. Hamitköy’den geldiğim için okula arkadaşım bıraktı, onunla da döneceğim. Onlar olmasaydı belki okula gelemezdim. Bunlar hiç hoş durumlar değil.”

Mustafa YÜZÇELİK (HTL): Sorunları neden grev aşamasına gelmeden çözmediklerini anlayamıyorum…

“Okula Lefkoşa’dan gelip gidiyorum. Eylem beni de dolaylı olarak etkiledi. Ben yürüyerek gidip geliyorum ama dersler yapılmadı, konularımız aksadı. Sınavlara da az bir süre kaldı. Bu durumları neden grev aşamasına gelmeden çözmediklerini anlayamıyorum…”

Doğu Fırat ARSLAN (BEAL): Okula özel dolmuşla geldik, 12 TL günlüğünü ödeyeceğiz

“Otobüsçülerin maaşları ödenmiyormuş, eylemleri çok doğal fakat mağdur olan biziz. Bir an önce servisçiler ödenmeli. Girne’den geliyoruz, özel dolmuşla geldik. 12 TL günlüğünü ödeyeceğiz. Lapta’dan gelenler de var, ekstra on TL ödüyorlar, yani 22 TL’ye gidip gelecekler. Dersler yapılmadı, kimse gelmedi. Sanırım yarın da yapılmayacak.”

Aybüke CANBEY: Derslerimizden geri kalıyoruz, her gün bizim için önemli

“Suç devlette, bir an önce bu sorun çözülmeli. Biz derslerimizden geri kalıyoruz. Günümüz boş yere sokakta, dışarıda geçiyor. Bazı öğrenciler bu duruma seviniyor ama bizler son sınıfız ve her gün bizim için önemli…”

Arda ÜÇER (Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi): 7 dersin üçü tamamen boş geçti. Diğerleri de tekrardı

“Okula her gün Kırnı’dan gelip, gidiyorum. Bu sabah annemle geldim, normalde eve okul servisiyle dönüyorum. Bu eylem bizi de etkiledi. 30 kişilik sınıfta 9 kişi vardı, sınavımız yapılmadı. 7 dersin üçü tamamen boş geçti. Diğerleri de tekrardı.”