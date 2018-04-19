“Otobüsü görünce koşarak kaçtım! Her yer toz duman…”

Didem MENTEŞ

Mağusa- İskele anayolu üzerinde önceki gün yaşanan kazada, evine otobüs giren Tuncay Yalçın büyük şok yaşadı. Yeniboğaziçi Çemberi’nin yanındaki evinin alt balkonunda durduğu esnada, karşıdan gelen otobüsün yoldan çıkış anını anbean yaşayan Yalçın, kıl payı ölümün eşiğinden döndü.

Koşarak canını zor kurtaran Tuncay Yalçın, daha önce 3 kez bahçe duvarlarının yıkıldığını ancak böylesi bir kazının ilk kez yaşandığını vurguladı.

Kazanın ertesi günü yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlatan Tuncay Yalçın, “Balkonda sigara içerdim. Yola doğru bakarken karşıdan otobüsün eve doğru geldiğini gördüm. Evin yan tarafına doğru koştum. Ve büyük bir gürültü çıktı. Her yer toz duman oldu… Ben şoka girdim… Bu çember yanlış yere yapıldı. Daha önce defalarca uyardım ama olmadı…” dedi.

Tuncay Yalçın: “Balkonda sigara içerdim. Yola doğru bakarken karşıdan otobüsün eve doğru geldiğini gördüm. Evin yan tarafına doğru koştum. Ve büyük bir gürültü çıktı. Her yer toz duman oldu… Ben şoka girdim… Bu çember yanlış yere yapıldı. Daha önce defalarca uyardım ama olmadı…”

Çetinkaya ailesi

Bu arada yaşanan kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen 27 yaşındaki otobüs şoförü Erkin Çetinkaya’nın babası Sabahattin Çetinkaya, YENİDÜZEN’e konuştu, tüm hasarı ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Oğlunun kendi adına çalışan bir şoför olduğunu, bir süre önce otobüsü bir şirketten satın aldığını ve ‘T’ izni karşılığında şirkete ödeme yaptığını aktaran Çetinkaya, otobüsün arızalı olduğunu, oğlunun aracı alıp köye giderken kaza geçirdiğini söyledi.

Oğlunun otobüsü kullanırken uykusuz olduğuna yönelik iddiaları da doğrulamayan baba Çetinkaya, dün sabah kaza yerine giderek Yalçın ailesine geçmiş olsun diledi.

Yalçın: “Şoka girdim…”

Büyük kaza atlatan ev sahibi Tuncay Yalçın, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Balkonun diğer köşesinde oturup sigara içerdim. Yola doğru bakarken karşıdan otobüsün eve doğru geldiğini gördüm. Evin yan tarafına doğru koştum. Ve büyük bir gürültü çıktı. Her yer toz duman oldu… Ben şoka girdim… Çevredekiler ambulans çağırdı, beni de muayene ettiler. Evde bir tek ben vardım. Eşim ve kızım İskele’de mevlit vardı oraya gittiler. İyi ki evde değillerdi. En önemlisi can kaybı olmadı. Eğer futbol olsaydı, ben oturma odasında olacaktım ve gelen otobüsü görmeyecektim. Akşam hiç yatmadım. Kızım ve eşim arka odada yattı. Çok kötü bir mazot kokusu vardı. Oturma odası olduğu gibi gitti. Kaza yapanın ailesi iyi niyetlidir, masrafları karşılayacaklarmış. Ne kadar hasar var tam bilmiyorum”

“4’üncüdür balkon duvarı yıkılır”

Yolun konumundan dolay daha önce defalarca şikayetçi olduğunu, bariyerlerle önlem alınmasını istediğini anlatan Yalçın, kazalar nedeniyle 4’üncü kez balkon duvarının yıkıldığını söyledi.

Yalçın, “Her hafta kaza olur. Bu yol olmazdan önce 24 yaşındaki bir genç ölmüştü. Kaldırımın üstüne bariyer konması için çok şikayette bulundum. 4’üncüdür balkonumun duvarı kırılır. Daha önce arabalar çarpardı ama böylesi büyük bir kaza ilk kez oldu” dedi.

Yol güzergahındaki çemberin yanlış yerde olduğunu söyleyen Yalçın, “Karayolları Dairesi’ne bariyer gibi önlem almasını söyledim ama alınmadı. Belediye de bariyer konulamayacağını söyledi. Olmadı, evim yıkıldı. Bu çember çok tehlikelidir” şeklinde konuştu.

“Çember daha ileriye yapılacaktı…”

1988 yılında evini yaptığında bölgede hiç ev olmadığını, ana yolun daha denize yakın olduğunu anlatan Yalçın, “Ben 1988’de evi yaptığımda burası ovaydı. Asfalt yol karşıda çamların olduğu yerdeydi. Ben o zaman çocuğumu tahtadan oluşturduğum patikadan geçirip karşıya götürürdüm. Yolu büyüte büyüte buraya kadar geldiler. Çember bile daha ileriye yapılacaktı ama karşıma yapıldı. Bu yol için çok kavgalar yaşandı. Ben yıllarca İngiltere’de yaşadım, geldim ev yaptım bir sürü sorun çıktı. Evi yıkacaklardı bana da içine alsınlar. İtiraz ettim, yıkamadılar.

YENİDÜZEN’e konuşan 27 yaşındaki otobüs şoförü Erkin Çetinkaya’nın babası Sabahattin Çetinkaya ise oğlunun kendi adına çalışan bir şoför olduğunu, bir süre önce otobüsü bir şirketten satın aldığını ve ‘T’ izni karşılığında şirkete ödeme yaptığını aktaran Çetinkaya, otobüsün arızalı olduğunu, oğlunun aracı alıp köye giderken kaza geçirdiğini söyledi.

Çetinkaya: “Otobüs arızalıydı onu alamaya gitmişti, dönüşte kaza oldu”

Yaşanan kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen otobüs şoförü Erkin Çetinkaya’nın babası Sabahattin Çetinkaya, tüm hasarı ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Oğlunun kendi adına çalışan bir şoför olduğunu, bir süre önce otobüsü bir şirketten satın aldığını ve ‘T’ izni karşılığında şirkete ödeme yaptığını aktaran Çetinkaya, otobüsün arızalı olduğunu, oğlunun aracı alıp köye giderken kaza geçirdiğini söyledi.

Çetinkaya, şöyle konuştu: “Oğlum kendi adına otobüsü kullanıyordu. Kaza günü saat 11:30’da oğlumu aradım. Evde olduğunu söyledi. Otobüs arızalıydı İskele’ye gelip onu alacaktı. Köyden uzman biriyle İskele’ye kadar gelmiş, bir yerden sonra da otostop çekerek otobüsü almaya gitti. Oğlum evdeydi, uykusuz falan değildi. Zaten 1 aydır işe çıkmıyordu. Uykusuzdur diye yazmışlar kesinlikle öyle bir şey yok. Otobüsü 240 bin TL Bafra Lüks şirketinden satın aldık. Otobüsün devir işlemi yapıldı ama koçan henüz üzerine geçmedi. Oğlum yaptığın işin karşılığını kendi alacaktı, onlara ‘T’ izni için kira ödemesi yapardı. Oğlum ile şirket arasında bir yıllık anlaşma var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama şirket aracın sigortasını iptal etmiş. Büyük bir kaza geçirdi. 5-6 saat hastanede müşahede altına kalıp, taburcu edildi. Karşı tarafın hasarını ödeyeceğiz”

Tuncay Yalçın, otobüs kazası sonrası eve gelen zararı gösterdi

Otobüs ilk önce orta refüje çıkıp, çemberdeki levhalara çarpıp, karşıdaki eve girdi

Kaza sonrası Kalecik köyüne çekilen otobüs hurdaya döndü