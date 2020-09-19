Ortam ‘elektriklendi’
KIB-TEK yönetimi, EL-SEN’in gerçekleştirdiği kesintilerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdür’ün bilgi ve onayı alınmadan yapıldığını açıkladı, yetkisiz kesilen tüm elektriklerin bugün saat 20.00’ye kadar bağlanması için süre tanıdı… EL-SEN grev açıkladı.
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Kıb-Tek Yönetim Kurulu, El-Sen’in yaptığı kesintilerle ilgili Kıb-Tek binasında toplantı gerçekleştirdi.
Yapılan kesintilerin Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdür’ün bilgi ve onayı alınmadan yapıldığı belirtilirken, yetkisiz kesilen tüm elektriklerin bugün saat 20.00’ye kadar bağlanması için El-Sen’e süre tanıdı.
Yönetim Kurulu ayrıca bugün Polis Genel Müdürlüğüne konu ile ilgili şikâyetçi olma kararı da aldı.
El-Sen bugünden itibaren greve girdi..
YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun almış olduğu tehdit vari ve baskıcı kararlar neticesinde saat 16.00 itibari ile Pazartesi sabah saat 07.30’a kadar tüm bölge amirliklerinde grev kararı aldıklarını duyurdu.
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