“1 Mayıs İşçi Bayramı” dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanacak.

İşçi Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Koop-Sen ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun organizasyonuyla ara bölgede iki toplumlu miting düzenlenecek.

1 Mayıs akşamı saat 19:30’da düzenlenecek ortak miting ara bölgede bulunan Çetinkaya Sahası’nda yer alacak.

Ortak etkinlik öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecek.

Ön mitingler akşam saat 18:00’de Güney’de Maliye Bakanlığı önünde, Kuzey’de ise Kuğulu Park’ta yapılacak ve kortej yürüyüşleriyle ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na gidilecek.

1 Mayıs ortak mitinginde, konuşmaların ardından Arda Gündüz ile Prospektus Müzik Grubu sahne alacak.

Mitinge katılmak isteyenlerin ara bölgeye geçerken Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Bugün saat 10:00’da Dayanışma Evi’nde bir basın toplantısı düzenlenerek 1 Mayıs kutlamasıyla ilgili bilgi verildi ve ortak açıklama okundu.

Hazırlanan ortak açıklamanın Türkçesini Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek; Rumcasını da PEO Genel Sekreteri Pambis Kritsis okudu.

ORTAK AÇIKLAMA

Sendikaların ortak açıklamasında, dünyadaki çetin ekonomik ve sosyal koşullar içerisinde Kıbrıs sorununun çözümünün öncelik ve acil gereksinim olmaya devam ettiği kaydedildi.

Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm ve anlaşmaya ulaşabilmek için tek yolun görüşmeler olduğu vurgulanan açıklamada, “Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketinin, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek ve yabancıların değil, Kıbrıslılar’ın çıkarlarına hizmet edecek ilkeli bir çözüme varılmasını hedeflemesi gereken müzakere sürecini desteklediği” ifade edildi.

Durgunluğun statükoyu kalıcılaştırdığı ve çözümün değil taksimin lehine işlediği dile getirilen açıklamada, “İki Lidere art niyetlerden ve sorumluluk yükleme oyunlarından uzak durup, çözüme ulaşma hedefiyle hala üzerinde anlaşmaya varılamamış konulara kararlılık ve sorumlulukla odaklanmaları ve gerekenleri yapmaları çağrısında bulunuyoruz “denildi.

Sendikaların ortak açıklamasında, Kıbrıslı Rum ve Türk emekçiler, “Kıbrıs’ın sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye; kemer sıkma, çalışma ilişkilerini düzensizleştirme, özelleştirme ve sosyal devleti ortadan kaldırma politikalarına karşı çalışma yaşamına ilişkin hakları ve sosyal kazanımları korumak ve mücadeleyi geliştirmek için birlik içerisinde mücadeleye” çağrıldı