Orman yangınlarıyla ilgili komite kuruldu

Orman yangınlarında ihmal olup olmadığıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantısında, çalışma yöntemini belirledi.

Toplantıya Öztürk’le birlikte Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.