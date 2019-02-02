Fehime ALASYA

Alevkayası bölgesinde görülen ağaç kesimi, duyarlı bazı vatandaşların tepkisini toplarken, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, bölgede daire himayesinde rutin çalışma yapıldığını belirtti.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı okuyucular, Alevkayası Bölgesi’nde kesilen yaş ağaçlar olduğunu belirterek ihbarda bulundu.

Hangi amaçla kesimin yapıldığını soran vatandaşlar, ilgili daireyi göreve çağırırken, konuya ilişkin açıklamada bulunan Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, bölgede dairenin himayesinde yaş ağaç kesimi yapıldığını belirtti.

Poyraz, yapılan kesimin orman planlaması çalışması doğrultusunda bölgedeki ormana büyük fayda sağlayan bir durum olduğunu anlatarak, vatandaşların şüpheli gördükleri her durumda “Alo 177 hattını” arayarak ihbarda bulunmasını istedi.

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz: “Yapılan bizim çalışmamız”

Alevkayası bölgesinde bakım çalışması yaptıklarını ifade eden Poyraz, orman planlaması doğrultusunda yapılan çalışmanın detaylarını anlattı:

Poyraz,“Bunlar bizim orman planlaması içinde olan sıklıklarına göre, daha iyi havalanması ve daha iyi yetişmesi için kesilerek seyrekleştirilmesi gereken ağaçlardır. Sanırım bu bölgede size ulaşan da böyle bir durumdur.

Bu kış aylarında yapılan bir çalışmadır. Keşke imkânımız olsa da daha fazla yapılabilse, doğaya çok faydalıdır. Ağaçlar belli bir yaşa geldiği zaman bu müdahaleyi yapmak zorundayız, eğri olanlar, çok sık olanlar vs kesiliyor. Bu çalışma şu an da devam eder.” dedi.