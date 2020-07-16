Örgütlerden geçiş noktalarındaki uygulamaya protesto ve eylem!

Sivil toplum örgütleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘geçiş noktalarındaki engellemeleri’ gerekçesiyle Kermiya / Ay Demet barikatında protesto eylemi yapacak.

Ticaret Odası, Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Otelciler Birliği, İş İnsanları Derneği, Genç İşadamları Derneği, Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği, Restorancılar Birliği, Rehberler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, Taksiciler Birliği, Toplu Taşımacılar Birliği, Dalış Merkezleri Birliği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi ve Assocıatıon Of Turkısh Cyprıots Abroad’un olduğu 17 örgüt, 17 Temmuz Cuma günü saat 17:00’de Kermiya’da eylem yapacak.

17 sivil toplum örgütünün imza koyduğu açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen misafirlerin de dahil olmak üzere yurtdışından gelen konuklarının kuzeye geçişlerinin engellendiği belirtildi, bu durumu başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyaya duyurmaya karar verdikleri ifade edildi.

Türkçe ve İngilizce pankatların yer alacağı eylemden sonra bir deklerasyon yayınlanacağı da belirtildi.