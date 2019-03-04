‘On’un adı Kaymaklı: 2-1

K-Pet Süper Lig’de tarihinin en zor günlerini geçiren Küçük Kaymaklı, ligin güçlü ekiplerinden Türk Ocağı ile karşılaştı. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada Küçük Kaymaklı sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve hayati bir üç puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekip Küçük Kaymaklı 10 haftalık galibiyet hasretini dindirirken, 9.haftadaki Esentepe maçından sonra ilk kez üç puan aldı. Karşılaşmada yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri John Evor Bello ve Paul Asare kaydederken, Türk Ocağı’nın tek golü Akande Kotchoni’den geldi. Küçük Kaymaklı aldığı galibiyetle 16 puana yükselirken, Türk Ocağı 30 puanda kaldı. Ligde 21.haftada Küçük Kaymaklı, Binatlı deplasmanına konuk olurken, Türk Ocağı da Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.

STAT: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: K. Eran**, F. Tuna**, H. E. Canaloğlu**

KÜÇÜK KAYMAKLI

Efe Erdem Karakaş**

Berkem Nurdal**

Sena Develioğlu***

Bahadır Göçben**

Muhammed Nazik**

Hüseyin Adal**

Tamen Medrano**

Taner Bingöllü*

(Dk.21 Ramadan)*

(Dk.70 Asare)**

Mehmet Göçben**

(Dk.90+5 Emre)

Sercan Çoban**

John Evor Bello***

TD: Mehmet Merteroğlu

TÜRK OCAĞI

Hasan Piro*

Mustafa Avcı*

Mehmet Uçar*

Ahmet Coşkun*

Bilal Ceylan*

Mehmet Aylanç*

Yakubu Malik**

Doğukan Altuntaş*

(Dk.62 D. Kibar)*

Akande Kotchoni**

Ahmet Saygı*

(Dk.62 Remzi)*

Tonbara Tiongoli**

(Dk.75 Ahmet Can)*

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk.48 John Evor Bello, Dk.71 Paul Asare (Küçük Kaymaklı) – Dk.85 Akande Kotchoni (Türk Ocağı)