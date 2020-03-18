"Önemli tedbirler hayata geçirdik, geçirmeye devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coronavirüs ile ilgili, "Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yeni tip Coronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” öncesinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, toplantının ardından yapacakları millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında, hastalığın dünyadaki ve Türkiye'deki sürecini detaylı bir şekilde anlatacaklarını belirtti.

Toplantıda, önümüzdeki dönem için alacakları tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceklerini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyder pey hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam ettiklerini söyledi.

"Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Ülkemizin Ağustos 2018'de yaşadığı kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Kovid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğu muhakkaktır. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Tabii burada bir taraftan sabır bir diğer taraftan dua ile biz bu süreci başaracağımıza inanıyorum."

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, virüsle ilgili alınacak kararların ülke ve ekonomi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantının ardından koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.