"Önemli olan toplumsal faydadır"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bireysel faydadan çok toplumsal faydanın gözetilmesi gereken hassas bir dönemden geçilmekte olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, katıldığı TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mali protokol, protokole ilişkin eleştiriler ve öğretmenlerin hazırlık ödenekleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği protokolüne ilişkin kendisine İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından “Neyin karşılığında bu protokolü imzaladınız?” sorusu geldiğini söyleyen Amcaoğlu, “Yeni cezaevinin inşa edilmesi, MOBESE sisteminin gelmesi, ülkenin daha güvenli hale gelmesi, karayolların tamiri, alt yapıdaki sorunların giderilmesi eğer karşılıksa, bunların karşılığında imzaladım” dedi.

Amcaoğlu ek olarak “ Havalimanı, eğitim karşılıksa, evet karşılık budur” ifadelerine yer vererek, Türkiye’nin bu ülkeden sadece refah yaşamasını istediğini söyledi ve “Türkiye daha refah yaşamamızdan başka ne ister?” sorusunu sordu.

Amcaoğlu, “Türkiye yıllardır finansman aktarıyor. Geçen hükümet döneminde kaynak aktarılıyor ancak yapamadan hükümet terk edildi. Bu ülkenin protokollere ihtiyacı var. Kendi insanına insan gibi sağlık hizmeti verene kadar bu protokollere ihtiyacın var. Karşılık olarak da hastane, okul, yol yapılmasını söylüyorlarsa karşılık budur.” dedi.

“TOPLUMSAL FAYDAYI ÖNE ÇIKARTALIM”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu öğretmenlere de çağrıda bulunarak, “Bu ülkenin milli mücadelesini sırtında taşıyan öğretmenlerimizdir” dedi.

“8.3 milyar bütçenin içinden yatırım olarak 180 milyon ayırabiliyorsanız, siz bu ülkenin alt yapısı ile ilgili ihtiyaçları karşılamada toplumsal faydaları öne çıkarmak zorundasınız” diye konuşan Amcaoğlu, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerini anımsattı.

Amcaoğlu, kimsenin cebine el atma derdinin olmadığını ifade ederek, bu rakamın 25 milyona denk geldiğini söyledi.

Amcaoğlu öğretmenlere şu sözlerle çağrıda bulundu:

“250 kişilik okulun ihtiyacı 11 milyon. Kendi ödeneklerinin yarısıyla 250 kişilik okulu yaparız diyerek önderlik yapıp, aynı gün siyasi partilere çıkarak, siyasal aldığınız katkılarla bir okul da siz yapın diyerek önderlik yapın, toplumsal faydayı önde çıkartın diyoruz. Kaynaklarda toplumsal faydayı ön plana çıkartmak istiyorum. Bütçenin yüzde 90’lar seviyesinin maaş ve cari açıklara gitmesi yerine yatırım yapılsın iş çok.”