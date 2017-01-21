Önce imzaladı, sonra vazgeçti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden GAÜ Çetinkaya’da anlaşma sağlanan ve sözleşme imzalayan yabancı oyuncu İbrahima Drame, dün transferden vazgeçerek ülkesine dönme kararı aldı. Kpah Sherman ve Barine Eko’dan doğan boşluğu doldurmak için yapılan iki yabancı transferinden Drame transferinin gerçekleşmemesi transferin bitmesine kısa bir süre kalan Çetinkaya’da şok etkisi yarattı.

GAÜ Çetinkaya’da önceki gün düzenlenen imza töreninde anlaşma sağlanan Senegalli oyuncular İbrahima Drame ve Baptiste Faye’nin yanı sıra Mustafa Yaşınses ve Mustafa Baran da yer almıştı. Kendilerini GAÜ Çetinkaya futbolcusu yapan imzayı atan yabancı oyunculardan İbrahima Drame dün bu transferden vazgeçerek ülkesine dönmeye karar verdi.

Menajeri uyardı

Senegalli oyuncu, eski kulübünün yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirerek takımına dönme kararı aldı. Oyuncunun aldığı bilgi doğrultusunda kendisine Kuzey Kıbrıs’ın FIFA’ya üyesi olmadığının söylemesi üzerine ülkesine dönme kararı aldığı öğrenildi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Norveç’in 3’üncü Lig ekiplerinden Hönefoss’da forma giyiyordu.