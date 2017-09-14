Önce G.Birliği, sonra Çetinkaya

Ülke futboluna uzun yıllar hizmet eden, 2000 yılında hayata gözlerini yuman Atilla Topaloğlu anısına geleneksel olarak düzenlenen anı maçında dün akşam Gençler Birliği ile GAÜ Çetinkaya karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı 2-0 Gençler Birliği üstünlüğü ile sonuçlanan maçta GAÜ Çetinkaya bulduğu gollerle 3-2 galip geldi.

Karşılaşmanın 21’inci dakikasında Gençler Birliği’nin kazandığı penaltı atışını Ertan Bulut gole çevirirken 45’inci dakikada Nnaemeka’nın golü ile İskele ekibi soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi. 59’uncu dakikada Faye’nin golü ile farkı 1’e indiren Çetinkaya, 66’ıncı dakikada Herman ile skora eşitlik getirdi. Dakikaler 87’yi gösterdiğinde Faye’nin kaydettiği golle maçı GAÜ Çetinkaya 3-2’lik skorla kazandı.

Ödül töreni

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende maçta görev yapan hakemlere plaketlerini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gençler Birliği’ne kupasını Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu takdim etti. Anı maçının galibi GAÜ Çetinkaya’ya kupasını Başbakan Hüseyin Özgürgün verdi.

Fotoğraf: Burhan Gürkan