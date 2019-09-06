Ömrünü kaplumbağaları koruyup yardım etmeye adadı

Dila ŞİMŞEK

Restorancı Kutlay Keço, 1983’ten beri deniz kaplumbağalarına yardım ediyor, kurucusu ve başkanı olduğu Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nde birçok faaliyette bulunuyor. Tamamen gönüllü olarak başladığı çalışmalarını anlatıyor.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin 1983’ten beri faaliyette olduğunu, ancak 1991’de resmen tanındıklarını söylüyor. Cemiyetin, şimdi 200’e yakın üyesi olduğunu ve yönetim kurulunda da 20 kişi olduğunu belirtiyor.

“Bizim ülkemizde, kaplumbağaları koruyan bir topluluk olmadığını fark ederek, bunun öncülüğünü yapmak istedim”

Keço, 1975’te İngiltere’den Kıbrıs’a geldiğinde, deniz kenarında bir eve yerleştiğini dile getiriyor. “Kaplumbağa gördüm deniz kenarında, dünya basınında da kaplumbağaların korunduğu ve aktivistlerin eylem yaptığını okuyordum. Bizim ülkemizde, kaplumbağaları koruyan bir topluluk olmadığını fark ederek, bunun öncülüğünü yapmak istedim. Birkaç kişi birleştik ve böyle bir karar aldık. Genelde yabancılar ilgi göstermişti, yardım etmişti” diyor.

“Ülkemize İngiltereli Çevre Bakanını getirme şansı yakaladık”

Önce ülke genelinde sahilleri gezerek, bir ‘yumurta haritası’ oluşturduklarını ifade eden Keço, “Sonrasında da İngiltere’deki farklı üniversitelere yazılar yazdık, ülkemize gelsinler diye, hep red cevabı aldık. Sonrasında ise, bir İngiliz milletvekili sayesinde, ülkemize İngiltereli Çevre Bakanını getirme şansı yakaladık. Ülkemizdeki kaplumbağaların önemini ispatlayınca, bize yardımda bulundu ve bir uzman gönderdiler. Bu uzman, bir rapor hazırlayarak adamızdaki ‘caretta carettaların’ korunması gerektiğini kaydetti” diye devam ediyor.

“Kuzeyin tüm sahillerinde faaliyetteyiz”

Bu aşamada Cemiyetin de oldukça gelişme kaydettiğini ifade eden Keço, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir koruma sistemi geliştirdik. Yurtdışındaki bir üniversiteden profesör geldi, kaplumbağalar için dünyanın farklı sahillerinde çalışmalar yapmıştı. Bizim için 18 öğrenci gönderdi. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Şimdi ise, hem koruma hem de üremeleri ile ilgili çalışma sürdürüyoruz. Akdeniz’deki en ciddi çalışma bizdedir. Şimdiye kadar 10 doktora verdik, üç tane de talebimiz var. Kaplumbağaları çipleyerek izliyoruz. Kuzeyin tüm sahillerinde faaliyetteyiz”