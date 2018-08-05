Ömer Gül Baf’ta

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, Ömer Gül’ü renklerine bağladı. Bonservisi Yenicami’de bulunan genç futbolcu kiralık olarak Güzelyurt ekibinin formasını giyecek.

Daha önce de Güzelyurt’tan Binatlı formasını giyen Ömer Gül, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Yenicami forması giydikten sonra devre arasında Türk Ocağı’na kiralık olarak transfer olmuş, sezonu her iki takımda kupa ve ligde toplam 4 golle tamamlamıştı.