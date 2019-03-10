Ölümlü iş kazasında 4 tutuklama

Polis, Girne'de dün meydana gelen ve Hüseyin Kurt'un ölümü ile sonuçlanan iş kazasıyla ilgili 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasında, “yürütülen soruşturma kapsamında, Sekiz Constraction direktör ve yöneticilerinden E.T. (E-30), S.O. (E-55), A.D.O. (K-55) ve K.O. (E-25) tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

Hatırlanacağı üzere, Girne'de Hızır Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde sıva işi yapan 27 yaşındaki Hüseyin Kurt, dengesini kaybederek yaklaşık yedi metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.