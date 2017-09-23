ÖLÜMDEN 17 YIL SONRA, ‘BORÇ ÖDEMESİ TALEBİ’!

Yenidüzen (ÖZEL)

Maliye bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi, 2000 yılında yaşamını yitiren Yıltan Tunççağ’a, 2004 yılı ve öncesine ait vergi borçları için, 2017 yılında ‘taksitli ödeme’ bildirimi yaptı.

Gelir ve Vergi Dairesi, gönderdiği RESMİ EVRAK’la 2000 yılında, yani 17 yıl önce yaşamını yitiren Yıltan Tunççağ’a VERGİ BORCU bildiriminde bulundu.

Merhum Tuççağ’a İNDİRDİMDEN yararlan bildirimi!

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin ‘İndirimli Tahsilata İlişkin Yasa Gücünde Kararnamesi’ne işaret eden Gelir ve Vergi Dairesi, merhum Yıltan Tunççağ’a İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEĞİNİ duyurdu, Gelir ve Vergi Dairesi Şubeleri’ne başvurması gerekliliğini bildirdi.