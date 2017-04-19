Olcay Gündoğar: Gitarımı elime aldığım ilk gün hayatım değişti

(Müzisyen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam idealist.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım radyo DJ’i.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden gitar ve bağlantılı olduğu her şey.

Kayıtsız kalamadığım şey adaletsizlik.

En büyük pişmanlığım çok şükür ki yok.

En büyük sevincim üretebilmek.

Hayatımın dönüm noktası gitarımı elime aldığım ilk gün.

Beni en çok etkileyen yazar Sabahattin Ali.

Başucumdaki kitap Şimdi’nin Gücü.

En keyif aldığım müzik Rock/Fusion

En son izlediğim film Shot!

Kendim için son aldığım şey ses kartı.

Dolabımdaki en gereksiz şey gereksiz şeylerden hoşlanmam.

Benim için alınabilecek en güzel hediye Nintendo/Atari

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey merhametim.

Kendimde beğendiğim özellik sonuç odaklı olmam.

Olmasa da olur çoğu şey benim için olmasa da olur.

Olmazsa olmaz sağlık.

En iyi yaptığım yemek Corn Flakes.

Hayalimdeki dünya savaşsız.

Aşk benim için yok.

Onunla çok tanışmayı isterdim David Gilmour.

Görmek istediğim yer çok şanslıysam %100 kendi içim.

Mutlaka yapmak istediğim ölene dek kendimi tekrarlamadan üretebilmek.

Son olarak söylemek istediklerim denge, koruyucu, vizyon, olgunlaştırıcı, hareket, tamamlayıcıdır.