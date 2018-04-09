Okullardan 'Kanser Hastaları'na destek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde başlatılan “Kullanılmış Giysi Bağışı” projesine, Ağırdağ İlkokulu, Atatürk Meslek Lisesi, Erdal Abit İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Oğuz Veli Ortaokulu, Yedidalga İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu da katkıda bulundu.



Dernek’ten verilen bilgiye göre, kullanılmış giysiler Kanser Hastalarına Yardım Derneği yetkililerine öğrenci temsilcileriyle birlikte teslim edildi.



Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yardımlar için teşekkür ederek kampanyanın yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Kocaismail, “Bu duyarlılık ve tek yürek olmayı bu kadar güzel başaran bu ülkede umutlar bitmez” dedi.





