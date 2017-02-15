Okullarda ikinci dönem başlıyor 





Okulların yarı yıl tatili bugün tamamlanıyor. Okullarda yarın ikinci dönem için ders başı yapılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikici yarısı Haziran ortasına kadar devam edecek.

Yarından itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeni düzenleme uygulanacak.

İlkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-12.40; okul öncesi okullarda (4-5 yaş) 08.00-12.00 olacak. İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda uygulanan pazartesi öğleden sonra dersleri 14.00-16.10 saatleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve liselerde ise ders başlangıç ve bitiş saatleri 07.55 - 13.05, pazartesi öğleden sonraları da 14.00-16.00 olarak belirlendi.

Bakanlık ve öğretmen sendikalarından oluşan teknik kurul tarafından belirlenen ders başlangıç ve bitiş saatleri 16 Haziran’a kadar uygulanacak.

foto: arşiv