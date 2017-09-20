K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni eğitim – öğretim yılının sorunlarla başlama nedeninin sistemsizlik olduğunu vurguladı. Okulların açık olduğu dönemde, okullarda inşaat faaliyetlerinin devam ediyor olmasını tasvip etmediklerinin altını çizen Gürcafer, benzer sıkıntıların her yıl birçok konuda yaşandığını hatırlatarak, “Okullar açılmadan, yollar kış gelmeden tamir edilmelidir” dedi. Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Yeni eğitim – öğretim döneminin büyük sıkıntılarla başladığını ve bu sıkıntılardan birinin ise bazı okullarımızdaki inşaat faaliyetlerinin tamamlanmamış olmasından kaynaklandığını üzülerek görüyoruz. Bu noktada altını çizmek istediğim husus, yaşanan bu sıkıntıların en büyük nedeninin gerekli planlamanın zamanında yapılmaması olduğudur. Bu ise geçmişten günümüze ülkemizdeki sistem bozukluğunun bir ürünüdür.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri olarak, okullarımızın açık olduğu dönemde, çocuklarımızın eğitim göreceği alanlarda inşaat faaliyetlerinin devam ediyor olması tasvip edebileceğimiz bir durum değildir. Okullardaki inşaat faaliyetleri, okulların tatil olduğu dönemde neticelendirilmelidir.

Ancak yaşanan bu sıkıntı, yalnızca bu döneme değil, geçmişten günümüze sistemin bozukluğundan kaynaklı, tekrarlanan bir durum haline gelmiştir. Sistem bozukluğunun yarattığı sıkıntı da yalnızca okul projeleri ile sınırlı değildir. Örneğin; yaz aylarında yani yağış olmayan dönemde alt yapı ve yol projeleri yapılması gerekirken, ülkemizde bu gibi projelerin birçoğu da yağışlı kış aylarında yapılmaktadır. Elbette ki yanlış olan herşeyin eleştirilmesi ve doğrusunun yapılması için baskı yaratmak demokrasimizin gelişmesi adına önemlidir.

Bir işin yapımı hususunda düşünce ve kararın oluşumundan sonra takip edilmesi gereken süreçte, kamu içerisindeki paydaşlar arasındaki iletişimsizlik ve netice odaklı bir hassasiyetin bulunmaması, bu tür hoş olmayan sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Okullar açılmadan okulların, kış gelmeden yolların tamir edilmesi gerektiği hususunda, düşünceden uygulamaya kadar, tüm tarafların aynı bilinç ve hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

Bu projelerle ilgili daireler arası yazışmaların süreci yavaşlattığı ve projelerin yanlış zamanlara sarkmasına neden olduğu herkes tarafından bilinmekte ancak bunun önüne geçilememektedir. Çünkü sorun sistemde, sorun sistemsizliğin sistem olmasındadır ve sistem ellenmediği sürece benzer sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir.”