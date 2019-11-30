Okul inşaatı ÇÖKTÜ

İnşaat Mühendisleri Odası olayın vahametinin boyutuna dikkat çekti, hem betonun hem de kolonların devrildiğine dikkat çekti. Oda Başkanı Gürkan Yağcıoğlu. "Bir inşaatın kontrol tutanakları, döküm onayı, neye göre yapıldığı her aşama kontrol edilmelidir bunun zorunluluğu vardır" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, "Çökme teknik ve işçilik hatası sonucu meydana geldi. Bu inşaat 2 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edilerek 150 günde bitirilmesi hedeflenmekteydi. Bina 60. günde çöktü" dedi. KTÖS Başkanı Emel Tel ise “Bir okul binasının kontrol ve sorumluluğunu Eğitim Bakanlığı devletin başka kurumlarına attı” dedi, Eğitim Bakanlığı'nın bu inşaatın başladığını 15 gün önce fark ettiğini iddia etti.

Devrim DEMİR

Girne’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ait yeni ilkokul inşaatı beton dökümü sırasında çöktü, 5 işçi yaralandı. İnşaatın birinci katında meydana gelen olay sonucu, 5 inşaat çalışanı çeşitli yerlerinden yaralanarak ambulanslarla Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Girne’ye yeni ilkokul kazandırılması amacıyla Karakum bölgesinde “150 günde bitecek” diye duyurulan inşaat 60’ıncı gününde çöktü.

İlkokul yapılması planlanan inşaatın beton dökümü sırasında meydana gelen çökme sonucu inşaat dün dozerle yıkıldı. İnşaat Planlama ve Çalışma Dairesi’nden de bir ekip dün bölgede bilgi aldı, inceleme yaptı.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, inşaatın ihalesini Cysings Consturaction Ltd.’in aldığını kaydeden Şirket, “çökmenin teknik bir hatadan meydana geldiğini” kaydetti.

Kaçak mı? "Net bilgi Pazartesi"

2 bin 500 metrekarelik bir alana yapılan ilkokul inşaatının çökmesin inşaata dair kaçak iddialarını da gündeme taşıdı.

Yapımına 60 gün önce başlandığı ve 150 günde bitirilmesi hedeflenen inşaata çalışanların çalışma izinli olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Olayın hafta sonu meydana gelmesi nedeniyle, gerekli araştırmaların hafta içi daha sağlıklı yapılacağı ifade edildi.

Çöken bina, dün gerekli tedbirler alındıktan sonra dozerle yıkıldı.

Müsteşar Aytunç Şirket: “Bina 60. günde çöktü”

Çöken inşaatla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, yapılan araştırmalarla ilgili Kanal Sim haber bültenine canlı bağlanarak bilgi verdi. Şirket, inşaatın devletin ihale ettiği bir inşaat olduğunu her türlü izinlerin ve kontrollerin Devlet Planlama Dairesi tarafından yönetildiğini iddia etti.

Şirket, “Çökme teknik ve işçilik hatası sonucu meydana geldi. Bu inşaat 2 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edilerek 150 günde bitirilmesi hedeflenmekteydi. Bina 60. günde çöktü. İnşaat ilkokul olarak planlanıyordu. Bu okul Girne’de inşasına başlatılmadan, Şehir ve Planlama Dairesi’nin de görüşleri alındı.”

“Kaçak işçi varsa Çalışma Dairesi belirleyecek”

Müsteşar Aytunç Şirket, yaşanılan mali kaybın ilgili şirket tarafından karşılanacağını belirterek, inşaatın denetimlerinin sürekli yapıldığını kaydetti. İnşaatın vizelerinin ilgili odalardan alındığını, çalışanların bir beton dökme firmasından olduğunu ifade eden Şirket, “İlgili çalışanların çalışma izni olduğunu biliyorum. Çalışma Dairesi gerekli denetimden sonra belirleyecektir” dedi.

Yağcıoğlu: “Beton ve kolonlar da devrildi teknik inceleme yapılacak”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Karakum bölgesinde inşaatı devam eden okulun denetiminin Planlama ve İnşaat Dairesi'nin kontrolünde olduğunu kaydetti.

Yağcıoğlu, çökmenin 6 metrelik bir döküm sırasında yaşandığını inşaat kazalarının son zamanlarda "beton dökümü sırasında" yaşandığının altını çizdi.

Yağcıoğlu şunları söyledi: “Mühendis olarak olay yerindeki fotoğraflarda ilk belirlemelerde sadece çökme yaşanmadı beton ve kolonlar da devrildi. Teknik inceleme mutlaka yapılacak. İnşaatın tüm vizeleri alınmıştır. Bir inşaatın kontrol tutanakları, döküm onayı, neye göre yapıldığı her aşama kontrol edilmelidir bunun zorunluluğu vardır. Dökümden önce mühendisler kontrol edip onaylamalı. Detaylı araştırmalar hafta içi daha çok netlik kazanacak”

Güneş: “İhtiyacının karşılanmasına yönelik yapılan bir okuldu”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, dün çöken inşaatın olduğu bölgede uzun süre bilgi aldı. Güneş, beton dökümü sırasında meydana gelen çökme sonucu 5 işçinin yaralandığını ve Girne Akçiçek Hastanesi'ne sevk edildiklerini kaydetti.

Yaralıların üçünün hafif olduğunu, birinin omzunun çıktığını bir kişini ise başından yaralandığını ifade eden Güneş, hepsinin Girne Akçiçek Hastanesi'nde müşahede altında olduğunu Lefkoşa’ya sevk edilecek acil bir durum olmadığını söyledi.

Güneş, Girne’de son yıllarda okul ihtiyacı olduğunu okul ihtiyacını gidermek için başlatılan bir inşaat olduğunu ifade ederek, herkese geçmiş olsun dedi.

KTÖS Başkanı Emel Tel: “İnşaatı kendi kaynaklarımızdan öğrendik”

Çöken inşaat ile ilgili Kanal Sim’e açıklamalarda bulunan KTÖS Başkanı Emel Tel, olayın daha derin araştırılması gerektiğine vurgu yaparak “Müsteşar Aytunç Şirket’in birçok soruya cevap vermediğini” ifade etti.

Tel, “Bir okul binasının kontrol ve sorumluluğunu Eğitim Bakanlığı devletin başka kurumlarına attı. Eğitim Bakanlığı, bu inşaatın başladığını daha 15 gün önce fark etti, bu işi başka kurumların sorumluluğuna bıraktılar. Okullarımızın depreme dayanıklı olmadığı tespit edilirken, 2 bin 500 metrekarelik bir alana yapılan bu okul 150 günde bitecekti açıklaması yapıldı. Bu ülkede, okul, eğitim, sağlığa yatırım yapılmıyor.”



Çöken inşaatın etrafı girişlere kapatılarak önlem alındı



Beton dökümü sırasında çöken inşaat daha sonra dozerle yıkıldı