Oktay Kıbrıs'a geliyor
Türkiye Cumhurbaşkani Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Kıbrıs'a geliyor.
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Türkiye Cumhurbaşkani Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Fuat Oktay’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Evkaf işbirliğinde yarın, Hala Sultan Cami avlusunda yapılacak iftar programına teşrif edeceğini bildirdi.
Yarın akşam üzeri KKTC'ye gelmesi beklenen Oktay’ın, herhangi bir resmi temasta bulunmasının öngörülmediği belirtiliyor.
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