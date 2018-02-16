“Öğretmenliğe dönmem kolay olmazdı… Kamudan istifa ettim”

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de Kemal Dürüst’ün görevinden istifa ettiğine dair resmi yazının bakanlığa ulaştığını ifade etti… “Bir süre dinleneceğim ve ailemle birlikte ne yapacağıma karar vereceğiz. Bir üniversitede akademisyen olarak da çalışabilirim ama daha kararımı vermedim. 1-2 ay geçtikten sonra kararımı vereceğim. Emekliliğime 2.5 yıl kaldı, sosyal yatırımlarımı dışarıdan tamamlayacağım…”

Didem MENTEŞ

7 Ocak Erken Genel Seçimleri’nde milletvekili olarak seçilemeyen eski milletvekili ve bakan Kemal Dürüst, kamu görevinden istifa etti.

Dürüst, uzun yıllar öğretmenlikten ayrı kaldığı için bu vakitten sonra görevine dönmesinin kolay olmayacağı gerekçesiyle, kamudan istifa ettiğini YENİDÜZEN’e açıkladı.

Bundan sonra ne yapacağı konusunda henüz karar vermediğini söyleyen Dürüst, kayınpederi ile birlikte çiftlikte çalışacağı yönündeki iddialara net yanıt vermeyerek, bir üniversitede akademisyen olarak görev alabileceğinin de ihtimaller içerisinde olduğunu aktardı.

Bu arada YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kemal Dürüst’ün görevinden istifa ettiğine dair resmi yazının bakanlığa ulaştığını açıkladı.

Dürüst: “Ne iş yapacağıma henüz karar vermedim”

Emekli olmasına 2.5 yıl kaldığını söyleyen Kemal Dürüst, kamu görevinden istifa ettiği için geri kalan sosyal yatırımlarını dışarıdan kendisinin yatıracağını ifade etti.

Dürüst, şöyle konuştu: “Kamu görevimden ayrıldığım doğrudur. Tüm prosedürleri yerine getirdim. Öğretmenlik çok saygı duyduğum bir meslek ama 14- 15 yıl uzak kaldım. Uzun yıllar öğretmenlikten ayrı kaldığım için bu vakitten sonra dönmem kolay olmayacağı için kamu görevimden ayrılacağım. Budan sonra ne yapacağıma henüz karar vermedim. Bir süre dinleneceğim ve ailemle birlikte ne yapacağıma karar vereceğiz. Bir üniversitede akademisyen olarak da çalışabilirim ama daha kararımı vermedim. 1-2 ay geçtikten sonra kararımı vereceğim. Emekliliğime 2.5 yıl kaldı, sosyal yatırımlarımı dışarıdan tamamlayacağım”

Yarıyıl tatili öncesi istifa etti

Hatırlanacağı üzere ilk kez Milletvekili seçilerek Meclis’e girdiği 2005 yılındaki seçimden önce Güzelyurt Şht.Turgut Ortaokulu’nda müzik öğretmeni kadrosu olan Kemal Dürüst’ün, yasaya göre tüm diğer kamu görevlileri gibi milletvekilliğinin sona ermesi ile eski görevine dönmesi gerekiyordu.

Dürüst, emeklilik için 25 fiili hizmet yılını doldurmasına kısa bir süre kala, Şubat tatili öncesi öğretmenlik görevinden istifa ettiğine dair Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na resmi yazı, Kamu Hizmeti Komisyonu’na da kamu görevinden istifa ettiğine dair resmi yazıyı ulaştırdı.

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kemal Dürüst’ün görevinden istifa ettiğine dair resmi yazının bakanlığa ulaştığını açıkladı.

Güzelyurt Şht. Turgut Ortaokulu’nda Müzik Öğretmeni’ydi…

1992-1993 Eğitim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Müzik öğretmeni olarak mezun olduktan sonra 1995 yılında Zümrütköy ve Serhatköy İlkokullarında geçici öğretmenlik yapan Kemal Dürüst, 1996’dan 2005 yılına kadar ise Güzelyurt Şht. Turgut Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapmıştı.

2005’ten bu yana Milletvekili, hep Bakan…

Kemal Dürüst, 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde ve 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Güzelyurt Milletvekili seçilmiş, 4 Mayıs 2009 tarihinde oluşturulan Eroğlu Hükümetinde, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev almıştı.

27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük başkanlığındaki Hükümette ise Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev alan Dürüst, 6 Nisan 2011 tarihinde yapılan Küçük Hükümeti değişikliğinde yeniden Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olmuş, 10 Eylül 2012 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Güzelyurt Milletvekili seçilen Dürüst, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan CTP – UBP Koalisyon Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olarak görev almış, 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etmişti.

Kemal Dürüst en son, 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan UBP-DP-UG Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.