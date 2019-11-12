Fehime ALASYA

Sorunlar yumağı haline galen Eğitim ve Ulaşımdan bu sefer Mağusalı öğrenciler isyan bayrağını çekti.

Mağusa'dan Lefkoşa'ya Türk Maarif Koleji'ne (TMK) öğrenci taşıyan ve özel bir işletmeye ait olan otobüs dün sabah saatlerinde Mağusa’dan yola çıkmak üzereyken bozuldu, öğrenciler durumlarını sosyal medyadan paylaşarak buna isyan etti.

Eğitim Bakanlığı duruma el atarak, aileler ve işletme sahiplerini akşam saatlerinde toplantıya çağırdı. Bazı öğrenciler, kendilerine okula gitmek için sunulan halk otobüsü çözümünü ‘geçici bir çözüm’ olduğu gerekçesiyle reddetti. Öğrenciler, bunun her zaman yapıldığını, dile getirerek kalıcı çözüm istediklerini ifade etti.

Bu gibi arıza durumlarında kendilerinin yasal olmayan uygunsuz şekilde seyahat etmeye zorlandığını kaydeden öğrenciler, can güvenliği olan kalıcı çözüm talep ediyor.

Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz ise aileleri toplantıya çağırıp, iki tarafı da dinleyeceğini belirterek, toplantıdan çıkacak sonucu daha sonra paylaşabileceğini aktardı.

Öğrenciler endişeli

YENİDÜZEN’e konuşan bazı öğrenciler, bunun sürekli yaşandığını dile getirerek, “Daha önceki yıllarda da çok oldu. Bize verilen otobüsler bakımsız, eski, pis, ve güvensiz. Her yıl şikâyet etmemize rağmen hiçbir şey değişmedi” dedi. Devletin bu duruma aldırış etmediğini ileri süren öğrenciler, güvenlik açısından otobüslerde hiçbir denetimin yapılmadığını savundu. Bu durumdan dert yandı.

Sabah saatlerinde yaşanan bu aksaklıklar nedeniyle okula zamanında yetişemediğini de anlatan öğrenciler, en çok can güvenliğinden endişeli…

Eski otobüslerle uzun mesafe yol kat eden birçok öğrenci, ulaşımlarının daha bakımlı ve iyi durumda olması talebinde bulundu.

Özellikle sınav haftalarında ödemelerle ilgili de sıkıntılar yaşadığını dile getiren öğrenciler, bu durumun tüm şikâyetlere rağmen düzelmediğini belirtti.

Öğrenciler, “Bakanlık ailelerimizi bu gece özel otobüs şirketinde toplanmaya davet etti. Burada tüm aileler şikâyetlerini iletecek. Yaklaşık 50 kişilik bir grubuz, hepimiz okula gidip geliyoruz.”

Eğitim Bakanlığı Bakanlığı Müdürü Bünyamin Merhametsiz:

“Taraflarla görüşeceğiz”

Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, YENİDÜZEN’e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:

“Aileleri toplantıya çağırdım, iki tarafı da dinleyeceğim. Sanırım sabah bozulan araç nedeniyle sıkıntı yaşandı. Üç çocuk ayakta kalmış, çocuklar buna isyan etmiş, başka araç talep etmiş ama ayrı ayrı gitmeyiz, birlikte gideceğiz demişler. Otobüse binmeyerek eylem yapmışlar. Sabah beni aradılar, taraflarla görüşeceğim.

Benim çocuğum da yedi yıl gidip geldi. Biz sorun yaşamadık. Temmuzdan bu yana ilk kez bu olayla karşılaştık. İki tarafları da dinleyeceğim.

Ada genelinde olan araçlarla ilgili sıkıntılar dile getirildi. Bu araçlara onay veren, yasal olarak izin veren yine devlettir. Yola çıkabilir denildiği zaman çıkıyor. Bunları tek tek denetlemiyoruz. Sözleşme yapıyoruz. Tüm araçlarımız çok iyi durumda değildir evet ama biz de her şeyden önce can güvenliğini istiyoruz.”

Sosyal medya paylaşımından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

“7 yılda 0 degişim!

Gene bozulan okul otobüsleri, saygısız şoförler ve bu durumlara hiç denetleme yapmayan bir devlet!

Bugun yine sabah 6:40da büyük okul otobüsümüz bozuldu ve bize itimattan minibüs yollandı (minibüse sığacağımız düşüncesiyle...) 3 kişi ayakta kaldı. Ayakta Lefkoşaya gidilmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu şoförümüze söyledik. Bize herzamanki gibi halledeceklerini söylediler...Hep birlikte otobüsten indik, İtimat’ı aradık ve bize yeni sığabileceğimiz bir otobüs yollanmasını istedik. Şoför bize bağırıp çağırdıktan sonra 5 kişiyi durağa gelen halk otobüsüne bindirmeye ikna etti ve diğer arkadaşlarla yoluna devam etti. Biz birşeyleri değiştirmeye çalışan ve hakkımızı arayan 8 kişi olarak, hala daha durakta bize okul otobüsü yollanmasını bekliyoruz. Saat 8:05 ilk dersimiz başlayalı 10 dakika oldu ve daha buradayız...

NE ZAMAN GÜVENDE OKULA GİDEBİLECEĞİMİZ BİR OTOBÜSÜMÜZ OLACAK?

Bize yardım etmeye çalışan kişilere teşekkür ederim.

Bugun akşam saat 6da itimatta toplantı olacaktır tüm aileleri ve öğrencileri bekleriz.”