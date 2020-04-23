Öğrenciler ailelerine kavuşuyor

Yurtdışından gelerek Güzelyurt'ta bir yurtta karantinaya alınan 160 kişi, test sonuçlarının negatif tespit edilmesi ve karantina sürecinin dolmasıyla ailelerine kavuşuyor.

160 kişinin ülkeye döndükten sonra 14 günlük karantina süreçleri 8 ve 9 Nisan’da başlamıştı.

Güzelyurt KYK yurtlarında kalan ve 14 günlük sürelerini tamamlayan ve yapılan test sonuçları negatif olan 167 kişi bugün yurtlardan ayrılıyor.

Öğrencilerin yurdu boşaltırken, sağlık görevlileri tarafından alkışlandılar.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karantina sürelerini tamamlayan kişilerin, evlerinde 7 gün süre daha izolasyon altında olacağı da belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

8 ve 9 Nisan tarihlerinde Güzelyurt’ta KYK yurtlarında karantinada kalma süreleri başlayan, İngiltere’den gelen 2 uçaktaki yolcuların karantina süreleri tamamlandı.

Güzelyurt KYK yurtlarında kalan ve 14 günlük sürelerini tamamlayan ve yapılan test sonucları negatif olan 167 kişi bugün yurtlardan ayrılıyor.

Yarın ise yine 14 günlük sürelerini tamamlayan 160 kişi daha yurtlardan ayrılacaktır.

Karantina sürelerini tamamlayan kişiler evlerinde 7 gün süre daha izolasyon altında olacaktır.