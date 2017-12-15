Off Road’da sezon tamamlanıyor

İlk kez geçtiğimiz sene, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Kyrenia Off Road Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale gelmesi planlanan “2. Alu Denizalp Off Road Rally Sprint Yarışı”, yarın ikinci kez yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış, Eziç Lefkoşa’da yapılan toplantı ile basına tanıtıldı.

Basın toplantısında organizatör dernek, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp, sportif direktör kulüp KKOK Başkanı Zeki Topcu, ana sponsor Alu Denizalp Direktörü Kamber Denizalp, yarışın destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Güven Sigorta temsilcisi Çağan Kubilay ve KKORD Yönetim Kurulu üyesi Argun Çağıl hazır bulundu.

Denizalp: “Övgü almayı değil, destek almayı seviyoruz”

KYOFF Başkanı ve Alu Denizalp direktörü Hakan Denizalp: “Güvenin ve başarının yolunda hızla koşan Alu Denizalp, sporun ve sporcunun da yanında. Sektörün lider firması Alu Denizalp olarak sponsorluğunu üstlendiğimiz bu yarışa gönlümüzü de koyduk. Alu Denizalp olarak böylesine sportif faaliyetlere her daim destek olmak için kaynaklarımızı ve enerjimizi kullanmaya devam edeceğiz. Önemli olan ülkemize, ülkemiz insanına ve sporuna bir şekilde destek olabilmek ve bunun devamını getirebilmektir. Övgüler almayı değil, destek olmayı seviyoruz” dedi.

19 ekip yarışacak

Araçların motor hacimlerine göre üç kategori üzerinden gerçekleşecek yarışta 19 ekip mücadele edecek. Ekipler, ikişer kez Balıkesir ve Lavinium (BRT), bir kez de Aslanköy etabı olmak üzere toplamda 5 etap geçecekler. Yarışın özel etap uzunluğu 46 kilometre olarak hazırlanırken, toplam uzunluk 115 kilometre olacak.

Seremonik start bugün

Yarışın, başlangıç seremonisi bugün saat 18.00’de Gönyeli Belediye Sarayı’nda yapılacak. Yarın ise ekipler 08.30 ve 09.25 olmak üzere iki kez art arda geçilecek 8.6 kilometrelik Balıkesir Etabı ile güne başlayacaklar. 1 saatlik servisin ardından ekipler 6.3 kilometrelik Aslanköy Etabı’nı geçecekler. Yarım saatlik servis arasının ardından ekipler bu kez 11 kilometrelik Lavinium Etabı’nı iki kez art arda geçip finiş görecekler. İlk aracın 15.30’da ödül töreninin yapılacağı Gönyeli Belediye Sarayı’na varması beklenen yarışın ödül töreni ise 16.30’da yapılacak.

AluDenizalp Ltd.’nin sponsorluğunu üstlendiği yarış; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gönyeli Belediyesi, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Paşaköy Belediyesi ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirilecek.

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