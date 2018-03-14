Ödüller verildi

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV), geleneksel olarak düzenlediği, ilkokul öğrencilerine yönelik “21. Kompozisyon ve 16. Kitap Ayracı” yarışmalarının ödül töreni, Lefkoşa AKM’de yapıldı.



KTEV Başkanı Umure Örs’ün açılış konuşması ile başlayan ödül töreni, KTÖS Başkanı Emel Tel, sponsor firmaların yetkilileri, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, ödül alan öğrenciler, aileler ve eğitimcilerin katılımı ile gerçekleşti.





KTEV Başkanı Umure Örs konuşmasında, vakıf olarak ana hedeflerinin; eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve her çocuğa çağdaş, özgür eğitim alma hakkı yaratmak olduğunu; eğitimin ana kollarının kültür sanat olduğunu, bu yüzden vakıf olarak yoğun olarak bu konularda çalışmalarını sürdüklerini belirtti. Yarışmalara 10 bin 100 ayraç ve 400 kompozisyon katıldığını, bu katılımın kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Örs; öğretmenlere, velilere, çocuklara, jüri üyelerine ve destekleyici firmalara katkılarında dolayı teşekkür etti.





K.T. Öğretmenler Koop Ltd. sponsorluğunda gerçekleşen “Kompozisyon Yarışması”nda Candaş Yolga, Esra Peker, Heves Sönmez Piro ve Seçil Toprak; Cypri - Cola / Evsu Ltd. sponsorluğunda gerçekleşen Kitap Ayracı yarışmasında ise, Semral Öztan, Bahire Korol, Ruzen Atakan ve Türkan Mengi jüri olarak görev yaptı.





