Ödemeyi tasarruflarına geçirdiler

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ş.O. ve İ. Ö. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, mahkemede zanlıların şirket ödemesini tasarruflarına geçirerek kendi ihtiyaçları için harcadıklarını belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlılar Ş.O. ve İ. Ö.’in; 2019 Kasım ile 2020 Mayıs ayları içerisinde müstahdemleri oldukları Lefkoşa'da faaliyet gösteren işyeri adına, bir markete iki adet su arıtma cihazı takarak cihazların değeri olan 6800 TL meblağlı çeki alıp tasarruflarına geçirerek kendi ihtiyaçları için harcadıklarını belirtti. Polis, zanlıların toplamda 65 bin 35 TL değerindeki 5 adet su arıtma cihazı ve su arıtma cihazlarına ait aparatları sirkat ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın sonuçlandığını ve zanlıların KKTC de herhangi bir bağları olmadığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlıların bir ayı geçmeyen bir süre için Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.