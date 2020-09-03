Ercan Havaalanı’ndaki şantiyede İnşaat Mühendisi olarak çalışan ve iş arkadaşından bulaşarak Covid-19 olan Erdoğan Selkan, yaşadığı süreci ve şu anki durumunu ‘karantina otelinden’ YENİDÜZEN’e anlattı…

Fehime ALASYA

Ercan Havaalanı’ndaki şantiyede İnşaat Mühendisi olarak çalışan ve kısa süre önce Covid-19 bulaştığını öğrenen Erdoğan Selkan, çalışma arkadaşının Covid-19 vakası çıkmasıyla kendisi de virüs kaptı.

Bir gece hastanede yattıktan sonra karantina oteline alınan ve 11 gündür orada olan Selkan, yaşadığı süreci ve şu anki durumunu ‘karantina otelinden’ YENİDÜZEN’e anlattı.

Hastalığı semptomsuz atlattığını ifade eden Selkan, “Çok bir etki yaşamadım. Ara ara öksürüğüm var ama çok az.” diyerek, kendisini en çok ‘temaslı takibini’ etkilediğini kaydetti.

Nasıl covid-19 bulaştığına dair tahmin yürüten Selkan, “İlk temaslı takibinde araştırılan ve tahmin edilen şantiyedeki bir arkadaşın dışarıdan birinden aldığı ve bizlere bulaştırdığı yönünde olmuştu. Bu arkadaş bizim olduğumuz ofise girmişti, çok kısa süre kaldı, ayaküstü bir şeyler söyleyip çıktı. Ama biz odada maskesizdik ve klimalı kapalı ortamdaydık. Bu nedenle temaslı takibine alınmıştık. Bakanlıktan bu şekilde bir temasın bile tehlike arz ettiğini söylediler.

Şantiyede çalışan bu arkadaşımız böbreklerinde ağrı olduğu için Yakın Doğu’ya doktora gitti. Sıcaklığı da vardı, orada test yaptılar ve pozitif olduğu ortaya çıktı. Bizler de onun temaslısı olarak takibe alındık. Test yapıldı, iki kişi daha pozitif çıktı. Akabinde bizim de pozitif olduğumuz ortaya çıktı. İlk vakadan sonra şantiyede tarama yapıldı, beş kişi daha pozitif çıktı. Toplamda 8 kişi şantiyeden pozitif çıktık.”

“Çok bir etki yaşamadım. Ara ara öksürüğüm var ama çok az. 13 gündür izoleyim. En yakın temaslım aynı evde kaldığım annem ve babamdı. Onların da 7. gün testleri negatiftir, onlar hiç pozitif olmadı, temaslı takibinde hala karantinada kalıyorlar.”

13 gündür karantinada

21 Ağustos’ta temaslı oteline alınan, ardından pozitif olduğunu öğrenince önce hastanede sonra da karantina otelinde kalan Selkan, 13 gündür bu süreci yaşıyor. Kendi temaslılarının annesi, babası ve arkadaşları olduğunu anlatan Selkan, “En yakın temaslım aynı evde kaldığım annem ve babamdı. Onların da 7. gün testleri negatiftir, onlar hiç pozitif olmadı, temaslı takibinde hala karantinada kalıyorlar.” dedi.

“Size 14 gün geçmişe dönük kimlerle görüştüğünüzü soruyorlar. En zor kısmı da bu olmuştu. Geriye dönük bunu hatırlamak çok zor… Arkadaşlarım da test yaptırdı, onlarda da bir pozitif vakaya rastlanmadı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, söylenilen mesafe ve maske kurallarına uyulmalı.”

“En zoru da temaslıları hatırlamak…”

Bu süreçte, yaşadığı en zor durumlardan birinin ‘temaslı takibi’ olduğunu anlatan Selkan, “Size 14 gün geçmişe dönük kimlerle görüştüğünüzü soruyorlar. En zor kısmı da bu olmuştu. Geriye dönük bunu hatırlamak çok zor… Arkadaşlarım da test yaptırdı, onlarda da bir pozitif vakaya rastlanmadı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, söylenilen mesafe ve maske kurallarına uyulmalı.” diyor.

“İlk temaslı takibinde araştırılan ve tahmin edilen şantiyedeki bir arkadaşın dışarıdan birinden aldığı ve bizlere bulaştırdığı yönünde olmuştu. Bu arkadaş bizim olduğumuz ofise girmişti, çok kısa süre kaldı, ayaküstü bir şeyler söyleyip çıktı. Ama biz odada maskesizdik ve klimalı kapalı ortamdaydık.”

“İlk ne olduğunu anlamamıştım bile”

Bu güne dek Covid-19 vakası olan kişilerle yaptığımız röportajlarda ‘Hastalığın psikolojik boyutu daha ağır’ serzenişlerini anımsattığımız Selkan, bu sürecin kendisini çok etkilemediğini belirtiyor. Selkan, “İlk beş altı gün ne olduğunu anlamamıştım bile. Birçok kişi arayıp sağlığımı sordu, ilgilendi. Hatta tanımadığım insanlar bile sordu. Bu şekilde son birkaç gündür bazı şeyleri fark ediyoruz. Bazen içeride kapalı kaldığım için moralim bozuluyor ama yine de toparlıyorum. Bir sorun yaşamadım ama bu hastalığın psikolojik boyutu daha ağırdır diyen kişileri de çok iyi anlıyorum. Son zamanlarda yoğun bir iş tempom vardı, çok fazla dışarıya çıkamıyordum diye bu süreç beni çok etkilemedi.” diyor.

“Panik yapmadan tedbirli ve hassas olmalıyız”

Panik yapmadan tedbirli ve hassas olunması gerektiğini ifade eden Selkan, maske kullanımı ve mesafenin öneminde de değiniyor.

Selkan, özetle şunları ifade ediyor: “Sürekli dışarı çıkan biri değildim, yine de tedbirliydim ama maske kullanımında demek ki daha çok tedbirli olmamız gerekiyormuş.

Sanırım yeteri kadar korunmuyordum. Herkes kendini bu konuda geliştirmeli, bulaş nasıl olur öğrenmeli, çok da boş vermeden tedbir almalı. Maske kullanımı ve mesafe çok önemli.

Sanırım artık olduğumdan da fazla dikkatli olacağım. İnsanların panikten önce bilgiye sahip olması çok önemli. Panik olursak günlük rutin hayatımızı ve ilişkilerimizi de olumsuz etkileriz. Bunu yapmamalıyız. Açıklanan tedbirlere uymalıyız, söylenenleri yapmalıyız. Çok kısa ve küçük temaslarla bulaşma durumu var, çok dikkatli olunmalı. Hastalıktan korkmalıyız çünkü bulaşma riskimiz düşündüğümüzden daha fazladır. Panik yapmadan tedbirli ve hassas olmalıyız. Spekülasyonlarla değil, doğru bilgiyle hareket etmeliyiz.”

“Ödenemeyecek hakları var”

Sağlık sistemine ilişkin de bazı eleştiriler yapıldığını anlatan Selkan, sağlık çalışanlarının özverisini işaret ederek, “Burada büyük bir emek ve fedakarlık var. Çalışanlar, doktorlar, görevlilerin çok ciddi fedakarlığı ve duyarlılığı var. Bu insanlar ateşin içinde, risk alarak mücadele ediyorlar, bize yardımcı oluyorlar. Ödenemeyecek hakları var.” dedi.