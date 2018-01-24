Kıbrıs Türk demokrasi tarihine "utanç günü" olarak geçen 22 Ocak Lefkoşa olaylarına dair yeni bir video paylaşıldı.

Lefkoşa'ya otobüslerle taşınan eli bayraklı ve sopalı 250-300 kişilik bir grup tarafından, polisin izlemesinde "linç girişimi" yaşanan Afrika gazetesi içinden çekilen görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

Toplumsal olaylara geçmişte defalarca müdahale eden Çevik Kuvvet'in bu girişime uzun süre seyirci kalması ve yaşanan güvenlik zafiyeti, devletin en üst kurumları tarafından da dile getirilmişti.

Afrika içerisinden çekilen görüntüler, o kara güne dair ibret belgesi olarak kayda geçti.