O görüntüler paylaşıldı
Kıbrıs Türk demokrasi tarihine "utanç günü" olarak geçen 22 Ocak Lefkoşa olaylarına dair yeni bir video paylaşıldı.
Kıbrıs Türk demokrasi tarihine "utanç günü" olarak geçen 22 Ocak Lefkoşa olaylarına dair yeni bir video paylaşıldı.
Lefkoşa'ya otobüslerle taşınan eli bayraklı ve sopalı 250-300 kişilik bir grup tarafından, polisin izlemesinde "linç girişimi" yaşanan Afrika gazetesi içinden çekilen görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.
Toplumsal olaylara geçmişte defalarca müdahale eden Çevik Kuvvet'in bu girişime uzun süre seyirci kalması ve yaşanan güvenlik zafiyeti, devletin en üst kurumları tarafından da dile getirilmişti.
Afrika içerisinden çekilen görüntüler, o kara güne dair ibret belgesi olarak kayda geçti.
Afrika gazetesi "Türkiye'den Bir İşgal Harekatı Daha" manşetini atmış, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerini tavır almaya” davet etmiş, bunun üzerine 22 Ocak Pazartesi günü ülke bir linç girişimine sahne olmuştu.
Polisin gözlerinde önünde Afrika gazetesini taşlayan, camlarını kıran, balkonuna tırmanan grup; ellerinde Türkiye ve kayı boyu bayrakları ile Meclis önüne de yığılmıştı.
Ayrıca iki eylemci Çevik Kuvvet’in koruduğu Cumhuriyet Meclis'in çatısına çıkarak tekbir getirmişti.
CTP milletvekili Doğuş Derya yemin ederken Meclis içindeki bir grubun sözlü saldırısına uğradığı günde, Derya'nın "Faşizme Karşı Omuz Omuza" sözleri üzerine YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, katip koltuğundan kendisine gazete fırlatmıştı.
Göstericiler, Kıbrıslı Türk lider ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın üzerine de yürümüş, polisin gözü önünde Cumhurbaşkanı’na küfür ederek, yuhalamıştı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, “güvenlik zafiyeti” nedeniyle Polis Genel Müdürü’nden geniş rapor isterken, Kıbrıs ve dünya basını ile ajanslar da bu gelişmelere geniş yer verdi.