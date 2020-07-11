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Nevzat Anayasa’ya son veda

Nevzat Anayasa’ya son veda

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın eski yöneticilerinden, sosyal medyada twitter fenomeni, Kıbrıs’ın tanınmış simalarından Nevzat Anayasa gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın eski yöneticilerinden, sosyal medyada twitter fenomeni, Kıbrıs’ın tanınmış simalarından Nevzat Anayasa gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Anayasa, Lefkoşa Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

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