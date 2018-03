Near East Bank’dan sağlık kredisi

Near East Bank, özel avantajlar içeren Sağlık Kredi Kampanyası başlattı.

Near East Bank’ın avantajlı olanaklar içeren Sağlık Kredisi, beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle oluşabilecek giderleri mali kaygı duymadan özel hastaneler ve kliniklerde fatura karşılığı ile her türlü sağlık harcamalarını karşılıyor. Near East Bank, sağlık kredi paketinde %1.31’den başlayan faiz oranı, 48 ay vadeye kadar ödeme olanağı sunuyor.