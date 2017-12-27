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Near East Bank yeni yılı coşkulu karşıladı

Near East Bank yeni yılı coşkulu karşıladı

Near East Bank ve iştirakçileri 2018’e merhaba demek için Grand Pasha Hotel’de bir araya geldi.

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Sektörde yaptığı yeniliklerle fark yaratan Near East Bank ve iştirakçileri 2018’e merhaba demek için Grand Pasha Hotel’de bir araya geldi. Banka üst yönetim ve personelin eşleriyle birlikte katıldığı geceye katılanlar yoğun ve yorucu geçen bir yılı coşkulu, sürprizlerle dolu eğlencelerle geride bıraktı.
Gecenin anlamına ilişkin konuşmasında personel ve yönetime Banka’nın verimlilik içinde istikrarlı büyümesine koydukları katkılar nedeni ile  teşekkür eden Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak, yeni yılda da başarıların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

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Yerel sanatçılar İnci Moreket, Ahmet Evan Full Band Orkestra elemanlarının canlı performansla renk kattıkları gecede  Near East Bank’a 10 - 15 ve 20. Yıl hizmet verenler ve yüksek performans gösteren personele Genel Müdür Selami Kaçamak, Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, Dinç Erkman, Cafer Lale ve Banka Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından başarı plaketleri takdim edildi. Gece zengin piyango çekilişi ile noktalandı. LHA

 

 

 

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