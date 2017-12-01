Near East Bank denetim ve kontrole özel önem vermeyi sürdürüyor

Sektörün öncü bankası olmayı kendine vizyon edinen Near East Bank, bu vizyon çerçevesinde kurumsallaşma faaliyetlerine özel önem vermeyi sürdürüyor.

Bankacılık yasası altında ve Merkez Bankası gözetim ve denetiminde faaliyetlerini sürdüren Near East Bank, bankacılık ve sektörle ilgili tüm mevzuata uyma konusunda yüksek hassasiyetini muhafaza etmektedir. Buna paralel olarak Banka bünyesindeki İç Denetim ve İç Kontrol faaliyetlerine ayrı bir önem veriyor.

Uzun yıllar Türkiye İş Bankası A.Ş’de görev yapan, son onbir yılında ise banka bünyesindeki müfettişlerin eğitimi üzerinde çalışan ve şu anda emekli olan Arif Belgin, bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanmak ve banka müfettişlerini eğitmek üzere çalışma toplantısına davet edildi. Yakın Doğu Grubu bünyesindeki Girne Park Palace Otel Eğitim Salonunda 20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında yoğun bir eğitim programı uygulanmış ve azami fayda sağlanmasına çalışılmıştır.

Çalışanlarının bilgi birikimlerini artırma, temel bankacılık yanında güncel faaliyetler konusunda dinamizm kazandıracak hizmetiçi eğitimlerin yıl içinde düzenlenen periyodik programlarla sürdürülmesine devam edilecek.

