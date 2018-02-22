Naşit: “Kooperatifçilik gelişmeli”

Devrimci Genel İş ile Mez-Koop Ltd. arasında 2018 ile 2019 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit, imza töreninde yaptığı konuşmada, sendikanın 27 yıldır MEZ-KOOP’ta örgütlü olduğunu ve yenilenen sözleşmeyle çalışanların haklarının korunması yanında, sosyal haklarda artış sağlandığını ifade etti.

Sendikanın her zaman çalışanların refah, hak ve yaşam standartlarını koruma ve ilerletmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Naşit, “Sendikalı yaşam, güvenceli yaşam demektir. Özel sektör çalışanlar için tamamen güvencesiz bir alandır. Bunu ancak sendikalaşma ile değiştirebiliriz. Özel sektörde sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kalkması ve sektörel bazda toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesi gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Kooperatifçilik ve kooperatiflerin yoğun baskı altına alındığı bir dönemden geçilmekte olduğunu savunan Naşit, “Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd.’in güçlü ve güvenilir bir yapıyla, bugün 5 şubede hizmet vermesi bizi mutlu eden bir durumdur. Bu toplu iş sözleşmemizin yenilenmesi sürecinde emeği olan herkese teşekkür ederken ülkemizin en eski örgütlenmesi ve dayanışma biçimi olan kooperatifçiliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurgularız” dedi.