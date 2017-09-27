MÜZİĞİN PARLAYAN YILDIZLARINIDAN İKİ İSİM!

Ersin Kaşif

Adres müzik okurları için iki süper ismi konuk ettik ve bu haftanın yıldızı olarak seçtik. Dünyanın parlayan yıldız ikililerinden GORGON CITY, bizim ilk favorimiz. Kye “Foamo” Gibbon ve Matt “RackNRuin” Robson-Scott’tan oluşan İngiliz house ikilisi, dünya çapında 2 milyondan fazla satan albüm ve singlelarıyla dans müziğinin başarılı ekiplerinden olmayı başardı. 90’ların House tınılarını günümüzün müziğiyle bir araya getiren Gorgon City, müzikseverlerin ilgisini çekiyor. Ekim ayında çıkacakları Amerika ve İngiltere turundan hemen önce Gorgon City bizlere konuk oldular bile. Ne dersiniz dinlemeye değer değil mi?

İşte, parlayan yıldızlardan ikincisi! Adres müzik olarak sizler için seçtiğimiz diğer bir dünya yıldızı. ANNE-MARIE, Clean Bandit iş birliği ile çıkardığı ‘Rockabye’ ile dünya müzik listelerinde haftalarca 1 numarada kalan Anne-Marie İngiltere’de 2016 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçildikten sonra 4 dalda BRIT ödülü adayı oldu. Güçlü vokalleri ve bu yazın hit parçası ‘Ciao Adios’ ile Anne-Marie, güçlü vokali ve bitmeyen sahne enerjisiyle şimdiden bizler için dünya devleri arasına girdi. Ne dersiniz? Gorgon City ve Anne-Marie iyi seçim değil mi? (EMI Music Haber).

Yaz Henüz Bitmedi! Diyenler için; “IMAGINE”

Dünyaca ünlü başarılı DJ BOILER ile Türkiye’nin elektronik müzikteki parlayan isimlerinden Arem Özgüç ve Arman Aydın iş birliğiyle ortaya çıkan ‘Imagine ft. NBLM’ yaz bitmeden sizi bir kez daha dansa davet ediyor! Bob Marley’in çok sevilen şarkısı ‘Is This Love’a yaptığı remix ile adından söz ettiren BOILER, Arem Özgüç ve Arman Aydın’la ortaklaşa yaptığı ‘Imagine’ ile ortalığı bir kez daha sallıyor! Elektronik dans müziğin en iyi ve en yeni örneklerinden biri olan ‘Imagine’ın lirik videosunu Youtube üzerinden hemen izleyin : http://bit.ly/2wa8Lx8

Dünyaca ünlü DJ Leon Bolier’in kariyeri 2008 yılındaki başarılı şarkıları ve hiti “Ocean Drive Boulevard” ile tırmanışa geçti. DJ Magazine’in Top 100 DJs listesinde 2008-2011 yılları arasında üst sıralarda yer bulan Bolier’in şarkıları Tiesto ve Armin van Buuren gibi önemli DJ’ler tarafından çalındı. 2016 yılında Bob Marley’in “Is This Love” şarkısı için yaptığı remix Island Records tarafından çıkarıldı.

1990 yılında Amerika’nın Indiana eyaletinde dünyaya gelen Arem Özgüç sanatçı bir aileden geliyor ve sanatla iç içe bir hayat yaşıyor. Arem, çok genç yaşlardan itibaren aldığı ileri seviye piyano eğitimiyle oluşturduğu müzik altyapısıyla 2004 yılından beri DJ'lik ve prodüktörlük yapıyor. Arem, kariyeri boyunca Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki gibi pek çok dans müziği efsanesinden aldığı destek ile EDM piyasasında bomba etkisi yarattı. İmza atmış olduğu projeler pek çok dijital platformda satış listelerine girdi. Dediğimiz gibi, yaz henüz bitmedi diyenler özel! (EMI Music Haber).