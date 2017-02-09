Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde henüz başarısızlıktan söz edilemeyeceğini kaydederek, “Uzmanlarımızın karşılıklı olarak çalışmaya devam etmesi önemli. Umudumuz halen var” dedi.

Kıbrıs'ta kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “KKTC, adil ve kalıcı bir çözüm için açık bir tavır takındı ve pozitif taraf oldu. Müzakerelerde henüz başarısızlıktan söz edilemez” ifadesine yer verdi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin AB'ye üyelik talebi kişisel değil, stratejik bir seçimdir. Biz tam üye olmak istiyoruz ama eğer AB bizi istemiyorsa açık ve samimi olarak bunu söylesin. Biz fikir değiştirmedik" ifadelerini kullandı.

Resmi ziyaret için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düşünce kuruluşu Real Elcano Enstitüsünün düzenlediği konferansta konuştu.

Kıbrıs görüşmelerine değinen Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta kaçırılmaması gereken bir fırsat var. KKTC, adil ve kalıcı bir çözüm için açık bir tavır takındı ve pozitif taraf oldu. Müzakerelerde henüz başarısızlıktan söz edilemez. Uzmanlarımızın karşılıklı olarak çalışmaya devam etmesi önemli. Umudumuz halen var" değerlendirmesini yaptı.