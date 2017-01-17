KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Müzakere Teknikleri Eğitimi” düzenledi



Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Müzakere Teknikleri” konusunda eğitim düzenledi.



Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda Lipa Consultancy Ltd’den Memduh Erişmen tarafından verilen eğitimde, katılımcılara temel müzakere becerileri, müzakere kavramının yanı sıra farklı stratejileri nasıl kullanacakları, müzakere sürecinde alınan farklı pozisyonlar ve bunların üstesinden gelme biçimleri, taviz verirken nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiği gibi temel bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı sertifika verildi.