Mutfağın Olmazsa Olmazı; Sarımsak

Dilara Topcan

Yemeklere lezzet katmanın yanısıra sarımsağın ciddi anlamda sağlık üzerine olumlu etkileri olduğunu da biliyor muydunuz? Evet kokusu ve tadı nedeniyle birçok kişinin pek de sevmediği, hatta uzak durduğu sarımsak gerçekten de çok değerli bir besin. Hatta bir doğa harikası! Gelin hep birlikte sarımsağın sağlığımıza kattığı faydalardan kısaca bahsedelim.

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Doğal antibiyotik diye de nitelendirilen sarımsak vücudun tüm sistemleri için fayda sağlayan bir besin. Bağışıklık sisteminden kalp damar sağlığına, mide ve bağırsak sağlığından cilt sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkileri ıspatlanmış olan sarımsak mutlaka beslenme programınızda yer almalı.

Özellikle içerisinde bulunduğumuz kış aylarında yakalanmamız olası olan gribal enfeksiyonlara karşı da hem koruyucu hem de iyileştirici rol oynayan bu doğal antibiyotiğe sıklıkla menülerinizde yer vermeye çalışın.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ

Bünyesinde türlü vitamin ve mineralleri de barındıran sarımsak özellikle C vitamini bakımından zengin olmasının yanısıra A , K ve B grubu vitaminlerini de içeriğinde bulunduruyor. Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi türlü mineralleri de içeren sarımsak özellikle yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriğiyle tansiyonu da dengelemeye yardımcı olan besinler arasında.

ÖZELLİKLE KANSERE KARŞI KORUYUCU

Özellikle günümüzde artan kanser hastalığından mümkün mertebe vücut sisteminizi koruyabilmek adına antioksidanlar bakımından zengin besleniyor olmanın önemi büyük. Sarımsak da bu besinlerden bir tanesi. İçeriğinde bulunan güçlü antioksidan maddeler yardımıyla sarımsak, kanser oluşumunu da önlemeye destek sağlıyor.

KISACASI HER DERDE DEVA

Kısacası sarımsak total vücut sisteminin her bir zerresi adına olumlu etkiler sağlayan değerli bir besin. Ayrıca sarımsağın yaraları da iyileştirmeye yardımcı olduğu biliniyor. Bunun yanısıra kaşlarınızı ve saçlarınızı gürleştirmek için de sarımsaktan yararlanabilirsiniz.

KAVURMAYIN, SUDA PİŞİRİN

Tıpkı soğanda olduğu gibi sarımsağı da bol yağ içerisinde kızartmak onun tüm besin değerini yokedebileceği gibi kanserojen bir madde haline dönüşmesine de neden olabiliyor. Bu nedenle sarımsağı da soğan gibi az su içerisinde buhar yöntemiyle yumuşatıp pişirmek ve sonrasında yemeklere ilave etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Özetle sarımsağın kansere karşı koruyucu etkisinden yararlanmaya çalışırken onu yakıp kanserojen bir besin haline dönüştürmekten de kaçınmak gerekiyor. Kısacası bu noktada da yine sağlıklı pişirme yöntemlerinin ne denli önemli olduğu ön plana çıkıyor.

KOKUSU İÇİN NE YAPMALI?

Yutabiliyorsanız sarımsağı çiğnemeden de yutabilir ve olası ağız kokusuyla karşılaşmadan da faydalarından yararlanabilirsiniz. Bunun yanısıra sarımsağı normal bir biçimde de tüketebilir, sonrasında da bir iki adet karanfil çiğneyerek de ağız kokusundan kurtulabilirsiniz.

YEMEKLERİ TUZLA DEĞİL SARIMSAKLA LEZZETLENDİRİN

Aklınıza gelebilecek her türlü besine yakışan sarımsağı yoğurdunuzdan tutun da salatanıza kadar her türlü yiyeceğin içerisine dahil etmeniz mümkün. Özellikle tuz tüketiminizi sınırlamak adına sarımsaktan da yararlanabilir, yiyecekleri tuzla tatlandırmak yerine çeşitli baharatların yanısıra sarımsakla da tatlandırmayı deneyebilirsiniz.

ÖZETLE SARIMSAK VE FAYDALARI

1)Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

2)Vücudu zengin vitamin ve mineral içeriğiyle beslemeye destek sağlıyor.

3)Kansere karşı koruyor.

4)Tansiyonu düşürüyor.

5)Kalp sağlığını korumaya destek sağlıyor.

6)Cilt sağlığı için de olumlu etkileri mevcut.

7)Yüksek C vitamini içeriğine sahip oluşu nedeniyle demir minerali emilimini de artırmaya destek sağlıyor.

8)Enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştirici etkileri bulunuyor.

9)Kolesterolü düşürmeye destek sağlıyor.