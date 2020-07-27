Müteahhitler halkı tedbirli olmaya çağırdı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olması nedenleri ile yarın yapacağı araçlı eylemden dolayı Lefkoşa trafiğinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı vatandaşı tedbirli olmaya çağırırken, eyleme katılacak müteahhitler için buluşma noktaları ile güzergahı duyurdu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 28 Temmuz 2020, yarın araçlı eylem yapacak. Kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı sokağa inmeye hazırlanan müteahhitler, belirlenen buluşma noktalarından iş araçları ile hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.

KTİMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılacak araçlı eylemden dolayı Lefkoşa trafiğinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı vatandaş tedbirli olmaya çağırıldı ve eyleme katılacak müteahhitler için buluşma noktaları ile güzergah bildirildi. Açıklamada, bir türlü aşılamayan sorunlardan dolayı müteahhitlerin büyük zarar gördüğü belirtilirken, eylemin herhangi bir siyasi partiye karşı yapılmadığı, herhangi bir siyasi partinin hedef alınmadığı vurgulandı.

KTİMB’nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, sektörümüzün sıkıntılarının bir türlü aşılamaması ve Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı üyelerimizin, inşaat sektöründe emek veren çalışanların ve halkın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamamıza rağmen netice alamadığımızı ve gelinen noktada son çare olarak gördüğümüz eylem yoluna başvurmak durumunda kaldığımızı duyururuz.

Belirtmek isteriz ki, eylemimiz herhangi bir siyasi partiye karşı yapılmayacaktır. Herhangi bir siyasi partiyi hedef almış değiliz. Sadece hükümetin sorunlara çözüm üretmesini istiyoruz.

Birliğimiz, 28 Temmuz 2020, Salı günü yani yarın sabah saatlerinde belirlenen buluşma noktalarında üyeleri ile buluşarak, araçlar ile Başbakanlık önüne hareket edecektir.

Yarın sabah 09:00 itibariyle gerçekleştireceğimiz araçlı eylem nedeni ile trafikte sıkışıklıklar ve yer yer tıkanmalar yaşanmasına sebebiyet vereceğimizden dolayı şimdiden halkı tedbirli olmaları açısından bilgilendirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Trafikte yaşanabilecek olası sıkıntılardan dolayı gösterecekleri anlayış için tüm halkımıza şimdiden teşekkür ederiz.

Yapacağımız araçlı eylem için bölgelere göre buluşma noktalarımız şöyledir:

Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke Üyeleri: Saat 09:00 – Hidden Garden Yanı - Hamitköy Yokuşu ile Haspolat Çemberi arası

Mağusa Üyeleri: Saat 08:30 – Güvercinlik Kavşağı

Girne Üyeleri: Saat 09:00 – Büyük Anadolu Girne Oteli Önü

İskele Üyeleri: Saat 08:30 – İskele Çemberi ile Onur Camping Arası

Buluşma noktalarında araçlara panklartların asılmasının ardından saat 10:00’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket edilerek Başbakanlık önüne varılacaktır.”