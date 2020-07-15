Müteahhitler araçlı eylem, sivil itaatsizlik

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesiyle ilgili 21 Temmuz’da araçlı eyleme gideceklerini açıkladı. Gürcafer: “İmar Planı sadece bir aylığına uzatıldı denildi ama süresiz uzatıldı. Bu bizimle resmen alay etmektir. Anlaşmalı bir şekilde kavga edip hem bizimle hem halkla dalga geçiyorlar.”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi gerekçesiyle 21 Temmuz’da araçlı eyleme gideceklerini açıkladı.

Gürcafer, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken, bu sırada planın ‘süresiz olarak’ uzatıldığına dikkat çekti. YENİDÜZEN’e konuşan Gürcafer, “İmar Planı sadece bir aylığına uzatıldı denildi ama süresiz uzatıldı. Bu bizimle resmen alay etmektir. Anlaşmalı bir şekilde kavga edip hem bizimle hem halkla dalga geçiyorlar.” dedi.

İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesindeki UBP-HP çatışmasının ‘göstermelik’ olduğunu iddia eden Gürcafer, “Anlaşmazlık varsa nasıl jet hızıyla bu karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Bakanlar Kurulu daha toplantıda iken diğer taraftan Resmi gazete’de karar yayımlandı. Bu nasıl olur?” şeklinde konuştu.

Sadece Lefkoşa değil, her bölgede eylem…

21 Temmuz’da başlatılacak olan araçlı eylem yanında sivil itaatsizlik de yapacaklarını kaydeden Gürcafer, tapu devirlerini ve vergi ödemelerini durduracaklarını, sadece Lefkoşa değil, her bölgede eyleme gidileceğini anlattı.

Gürcafer, “Bu devlete bir kuruş para ödemeyeceğiz. Üstelik tek sorunumuz da İmar Planı değil, yıllardır süregelen ve çözüm bulmayan sıkıntılarımız var, tümü için artık ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.