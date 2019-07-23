“Mutabakat Zaptı hukuka aykırı”

Halkın Partisi (HP) üyesi, Toparlanıyoruz Hareketi eski Başkanı, avukat Serkan Mesutoğlu eğitimde imzalanan mutabakat zaptının hukuka aykırı olabileceği yönünde düşüncelerini ortaya koydu.



Mesutoğlu, “Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girebilmesi için meclis gündemine gelmesi ve bir uygun bulma yasası ile onaylanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



“Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak iki usul olduğunun altını çizen Mesutoğlu, “Eğer UBP – HP Hükümeti, bir uygulama anlaşması olduğu yaklaşımından hareketle Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girebileceğini iddia ediyorsa kanımca bu hukuka aykırı olur” şeklinde görüşünü açıkladı.

Serkan Mesutoğlu şu açıklamayı yaptı:



UBP – HP Hükümeti’nin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun iki hafta önce imzaladığı, içeriğini iki hafta boyunca paylaşmadığı ve nihayet dün açıklama zahmetinde bulunduğu “Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girebilmesi için meclis gündemine gelmesi ve bir uygun bulma yasası ile onaylanması gerektiğini düşünüyorum:

1. Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Mutabakat Zaptı”nın KKTC Anayasası’nın 90. Maddesine uygun bir şekilde yapıldığını ve ayrıca “TC ve KKTC Arası Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknik Alanında İşbirliği Protokol Onay Yasası”na göre imzalandığını ifade etmektedir.

2. Söz konusu anayasa maddesi bir uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girebilmesiyle ilgili birden fazla usulden bahsetmektedir.

3. “Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak gündeme gelebilecek iki usul vardır. Birincisi, “Mutabakat Zaptı”nı meclisin onayına tabi tutarak bir uygun bulma yasası ile yürürlüğe koymaktır. İkincisi ise, “Mutabakat Zaptı”nı daha önce yürürlüğe girmiş bir uluslararası anlaşmanın “uygulama anlaşması” olarak kabul edip meclisin onayına tabi tutmaksızın yürürlüğe koymaktır.

4. Çavuşoğlu, “Mutabakat Zaptı”nın hangi usule göre yürürlüğe gireceği konusunda açık bir beyanda bulunmamıştır. Fakat “Mutabakat Zaptı”nın, “TC ve KKTC Arası Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknik Alanında İşbirliği Protokol Onay Yasası”na göre imzalandığını ve hayata geçirildiğini ifade etmek suretiyle söz konusu zaptın bir “uygulama anlaşması” olduğu imasında bulunmuştur.



5. Eğer UBP – HP Hükümeti, bir uygulama anlaşması olduğu yaklaşımından hareketle “Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girebileceğini iddia ediyorsa kanımca bu hukuka aykırı olur. Çünkü, “Mutabakat Zaptı” denilen anlaşma “KKTC ile TC Arasında İmzalanan Eğitim, Bilim ve Kültür Alanındaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa”nın uygulama anlaşması olabilecek mahiyette değildir.



6. Dolayısıyla, “Mutabakat Zaptı”nın yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından onaylanması gerektiğini düşünüyorum.