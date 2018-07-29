“Müşteri ya da gelir kalmadı”

DİREKTÖRLER KURULU’NDAN ÇAVUŞOĞLU’NA: ŞİRKETİN MÜŞTERİSİ, GELİRİ KALMADI… CAS Direktörler Kurulu, önceki gün bir araya gelerek, şirketin mali durumu ile çalışanların gerçekleştirdiği eylemleri masaya yatırdı. Genel Müdür ve Danışman Fikret Çavuşoğlu’na 27 Temmuz’da iletilen resmi yazıda; şirketin herhangi bir müşterisi ya da geliri kalmadığı, faaliyetinin fiilen sona erdiği vurgulandı.

“EYLEMLER GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR, ÇALIŞANLAR VE ÇAVUŞOĞLU’NUN GİRİŞİ YASAKLANDI!”...Direktör Kurulu kararı ile çalışanların yaptıkları eylemlerin sivil havacılık faaliyetlerinin güvenliğini tehdit etmeye başladığı, şirketin geleceği belli olana kadar da hem personelin hem de Genel Müdür/Danışman Fikret Çavuşoğlu’nun aprona ve terminale girişinin yasaklandığı, tüm kartlarının ise iptal edildiği yazıda yer aldı.

Ayşe GÜLER

Kamuoyu gündeminden yaşadığı mali sıkıntı ve eylemlerle düşmeyen Cyprus Airport Services(CAS) ilgili yeni belgeler gün yüzüne çıktı.

CAS Direktörler Kurulu, Genel Müdür ve Danışman Fikret Çavuşoğlu’na hitaben yazdığı, 27 Temmuz tarihli resmi yazıda; şirketin herhangi bir müşterisi ve geliri kalmadığını, faaliyetinin fiilen sona erdiğini bildirdi, CAS’ın geleceğinin kararlaştırılabilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Direktör Fikret Unutmaz imzasını taşıyan yazıda; çalışanların yaptıkları eylemlerin sivil havacılık faaliyetlerinin güvenliğini tehdit etmeye başladığı, şirketin geleceği belli olana kadar da hem personelin hem de Genel Müdür/Danışman Fikret Çavuşoğlu’nun aprona ve terminale girişinin yasaklandığı, tüm kartlarının iptal edildiği de belirtildi.

Tüm işlemler, Direktörler Kurulu tarafından değerlendirilecek

Cyprus Airport Services (CAS) Ltd. Direktörler Kurulu adına Fikret Unutmaz, ‘Genel Müdür/Danışman’ sıfatıyla Fikret Çavuşoğlu’na bazı tespitler yaparak, aldığı kararları önceki gün yazılı olarak iletti.

Resmi yazıda, CAS’ın içerisinde bulunduğu ekonomik ve mali durum nedeniyle, en küçük bir meselenin dahi Şirket Direktörler Kurulu tarafından değerlendirilip, karara bağlanması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, şirketin bundan sonraki tüm işlemlerinin de Şirket Genel Kurulu’nun talimatlarına bağlı olarak, Şirket Direktörler Kurulu tarafından yapılmasının zorunlu olduğuna değinildi.

Çalışanların girişi yasaklandı, kartlar iptal edildi…

CAS çalışanlarının yaptıkları eylemlerin resmi yazıda yer alması dikkat çekti, eylemlerin sivil havacılık faaliyetlerinin güvenliğini tehdit etmeye başladığı ifade edildi.

Şirket tüzüğü gereği, personel ile direk temas içerisinde olan Genel Müdür/Danışman’ın bu sorunları çözebilecek, eylemleri yatıştırabilecek durumda olmadığı yazıda belirtildi.

Bu nedenle şirketin geleceğinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanıncaya dek, Şirket Genel Müdür/Danışman Fikret Çavuşoğlu ile çalışanlarının aprona ve terminale girişine imkan veren tüm izinlerin ya da kartların iptal edilmesi, bu durumun Sivil Havacılık Dairesi’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

“Personelle ilgili karar alamayacak, şirket hesaplarıyla ilgili değişiklik yapamayacak”

Direktörler Kurulu’nun kararı ya da onayı olmadıkça, Şirket Genel Müdür/Danışmanı Fikret Çavuşoğlu’nun personelin şirketle olan iş münasebetleri hususunda herhangi bir karar alamayacağı, işlerine son veremeyeceği ya da şirket çalışanlarının özlük işleri ve görevleriyle ilgili değişiklik yapamayacağı belirtildi.

Ayrıca, Direktör Kurulu’nun kararı ya da onayı olmadıkça, Genel Müdür/Danışman’ın şirket hesapları ile ilgili kayıtta değişiklik yapamayacağı, belge/ mali belge hususu ile şirketin banka hesabına yönelik de hiçbir değişiklik ya da işlem yapamayacağı kararlaştırıldı.

Alınan kararda, Çavuşoğlu’nun şirketin herhangi bir taşınır malı ve/veya demirbaşı hususunda karar veremeyeceği, taşınır malların, demirbaşın şirket çalışanları veya başka üçüncü kişi ya da şirket tarafından kullanılması hususunda herhangi bir işlem yapamayacağına da yer verildi.

Alınan kararlar, bakanlara da bildirildi…

Alınan bu kararların, Genel Müdür/Danışman Fikret Çavuşoğlu ile Sivil Havacılık Dairesi, Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Ercan Emniyet Amirliği, Ercan Gümrük Dairesi’ne, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd ve tüm bankalara bildirilmesi kararlaştırıldı.

Fikret Çavuşoğlu gerçeği: 108 bin TL’lik sözleşme



Hatırlanacağı üzere Cyprus Airport Services (CAS) Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu’nun 24 Ekim 2017 tarihinde, söz konusu işletme ile yıllık 108 bin TL karşılığı Genel Müdürlük ve Danışmanlık sözleşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sözleşmeye göre fesih için dahi bu rakamın yarısının Çavuşoğlu’na ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, sözleşmeye göre Fikret Çavuşoğlu’nun yakıt, araç kasko ve cep telefonu giderleri de karşılanıyor.

Sözleşmede ayrıca Çavuşoğlu’nun ücretinin “12 taksitte veya ihtiyaç halinde toplu olarak ödeneceğinin” belirtilmesi dikkat çekmişti.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın iflas sürecinde kurumun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Fikret Çavuşoğlu’nun, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın soruşturma istemine karşı 20 Şubat 2017 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na yazdığı yazıda, “CAS Limited Özel bir şirkettir, idari denetime tabi bir kurum değildir” dediği de belgelenmişti.

Çavuşoğlu aynı yazısında “CAS sadece kendi hissedarlarına karşı sorumludur” görüşünü ortaya koymuştu.

Çavuşoğlu, CAS çalışanlarının eylemlerinde, işletmenin “devlet kurumu” olduğunu iddia etmiş ve çalışanların da “kamuya alınması gerektiğini” söylemişti.

137 çalışanı bulunan CAS adına bir grup “CAS ile ilgili devir formunun imzalanarak şirketin devlete devredilmesi”, “maaşların ödenmesi”’ ve “şirketin durumunun iyileştirilmesi” talebiyle bir süredir eylem yapıyor.